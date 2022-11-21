Российская власть не спешит решать нравственные и экономические проблемы

СМИ истерят из-за того, что лавровский МИД РФ назвал беспрецедентным отказ Польши Лаврову в допуске на совет министров ОБСЕ. А в чём трагедия?

После Крымской войны 1856 года наши бывшие союзники Англия и Франция вообще потребовали, чтобы мы отправили на дно Черноморский флот. И отправили. Правда, после восстановили назло нашим недругам. Но это было ещё в позапрошлом веке. Так что, не надо злиться, что кто-то королевский Вавель не смог осмотреть. Бывал, ничего особенного. Красная площадь лучше.

Без старшего поколения нет будущего

Зато как-то скромно по печатным знакам, но всё чаще пишут в центральных СМИ о том, что наши пенсионеры мрут, как мухи. А что же делать предпенсионерам, которым даже в пособии в размере рубля по безработице отказывают? А потом идут обвальные сообщения: младшее поколение не уважает старших, стариков избивают, подростки занимаются вандализмом на кладбищах, гадят на Вечный огонь в разных регионах России. А кто пацанам и девчонкам будет рассказывать о предках, дедушках и бабушках, которые погибли или прошли кровавые этапы Великой Отечественной войны. И не только.

Поколения тех, кто воспитан на российской истории, кто в последнее постсоветское десятилетие работал и вносил в Пенсионный фонд России миллиарды, сегодня обречены на быстрое вымирание. И этому есть своё объяснение, к которому ни Иван Грозный, ни Александр I, ни товарищ Ленин никакого отношения не имеют.

Зато, вспомните, как у нас привечали недавних бывших врагов по "холодной войне". Слеза капает. Нас приручали, и ведь приручили. Режиссёр Гайдай снимает фильм о дружбе КГБ и ЦРУ, зато с поездкой актёров в США. Наших рокеров привечают в Сан-Франциско. Наверное, учат настраивать гитару. Понеслись наши умы из разваленных НИИ тоже в США. Боже, где времена Екатерины II, когда немцы за счастливой жизнью тянулись в Россию!

Сажая новое руководство РФ на иглу МВФ, НАТО, ВТО, ОБСЕ и прочие сладкие аппаратные должности, раздувая коррумпированный и клановый бюджет на костях российских налогоплательщиков, американские СМИ подчёркивали, что "хорошим парнем" Ельцина был Чубайс. Он, начиная с 1992 года, занимал в новой России пост ответственного за приватизацию и реформы.

Журнал "Newsweek" с любовью писал, что "Чубайс и его протеже — это Адамы Смиты российской реформаторской экономики".

Забавно, что слова принадлежат некому Дайну, помощнику директора американского управления международного развития из Гарварда. Заметим, что за российские "реформы" институт получил за пару лет около 100 миллионов долларов. А сам Дайн "оказывал" помощь Чубайсу в расходовании российского бюджета. Кто-то опять хочет спросить о наших пенси- и предпенсионерах, которые исправно несли в улей российского бюджета свои кровные, надеясь на счастливую старость? Пособие по безработице и старость мы обеспечивали нашим американским старикам за океаном. Но чубайсовские наследники никак не выветрятся из российской экономики.

Новые "экономисты" в роли старых фарцовщиков

Неслучайно наши "экономисты" на парламентских слушаниях всё время говорили о росте нашего благосостояния. Хотя западные экономисты, а именно к ним уже в течение десятилетий наши "экономисты" потихоньку сваливают, отмечали:

"Приватизация привела, главным образом, к тому, что русские называют большим грабежом. Банкиры, директора и откровенно преступные группировки получили значительную часть важнейшего имущества страны по ценам значительно ниже рыночных".

А причём тут Америка? Почему-то нашим "реформаторам" именно она и приглянулась. Или, вернее, бунгало во Флориде. Мало ли что, можно при смене власти снова быть левым в коммунистической Кубе. Она рядом. А в Англию обычно сваливают на пенсию только московские мэры.

Скажут, Сороса уже у нас давно нет. Сорос, как и другие исторические "герои" новой России, живы и вечно молоды. Иначе бы не было обвальных сообщений о нищенстве старшего поколения, преступности в стране и других ужастиков, которые даже в годы "Смутных времён" 1612 года не придумаешь.

Заявление одного из представителей Генпрокуратуры, который говорил, что суровой зимой 1991-1992 годов, когда американцы предоставили нам якобы безвозмездную продовольственную помощь, всё попало в руки воров, напоминает времена царя Бориса Годунова. В России голод, открыты для народа бесплатные царские зерновые амбары, а боярский "госаппарат" втридорога пытается голодному народу впарить хлеб.

Граждане России до сих пор не могут сказать, что в стране стало "жить лучше". По крайней мере, старшее поколение, раз мы уж начали с него. Проблемы экономические и нравственные почему-то решать власть не спешит. Похоже, старые фарцовщики, которые во времена СССР нам впаривали одну брючину вместо джинсов, воспитали себе смену в новой России. Но уже на государственном уровне.