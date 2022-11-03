Экс-генерал ФСБ: в Крыму СМЕРШ нужен, но для него не хватает законов и кадров

Как заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, разнообразные "жовто-блакитные диверсанты" могут изрядно испортить жизнь многим россиянам.

А ведь во время Великой Отечественной войны с диверсантами, агентами нацистов и саботажниками, которые по приказам Абвера вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Впрочем, тогда в СССР действовал легендарный СМЕРШ — особое управление военной разведки "Смерть шпионам!"

Многие считают, что нужно вернуться к этой практике, в частности, такая структура необходима на новых территориях и в прилегающих регионах (Крыму, Белгороде, Курске, Ростове-на-Дону).

"То, что там нужно усиливать контрразведывательный режим, — однозначно. СМЕРШ все-таки работал в тылу Красной армии — по диверсантам, которые заходили в тыл и там пытались осуществлять всякие диверсии, террористические акты. Структура подчинялась только Верховному главнокомандующему и поэтому действовала эффективно", — рассказал Pravda.Ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. "Теоретически о создании СМЕРШа в Крыму, на новых территориях, в бывшем приграничье мы подумать можем, но возникают вопросы, кого мы туда возьмем (спецслужбы истощены до невероятности из-за количества работы и недостатка людей для нее). За счет чего мы его будем финансировать — второй вопрос. Третий вопрос: на какой нормативной базе они будут работать", — делится экс-руководитель Управления правительственной информации РФ. "Поясню. СМЕРШ работал достаточно жестко — по законам военного времени. На какой правовой основе будет работать организация (как бы она ни называлась — СМЕРШ, не СМЕРШ) на освобожденных территориях? Если в существующем правовом поле — чем он тогда будет отличаться от МВД и ФСБ? Ничем", — поясняет эксперт.

"Но самая большая проблема — повторюсь — это "какими кадрами будем это наполнять". Надо брать исключительно имеющих большой боевой опыт, опыт оперативно-розыскной деятельности, тогда будет эффект. Если мы с вами просто объявим, что будет СМЕРШ — на этом все и закончится. Так-то мы можем объявить всё, мы можем объявить даже извержение Везувия, но при этом мы не будем знать, как это извержение сделать", — считает Михайлов.

"Система, которая у нас сегодня существует, развернута по режиму мирного времени и поэтому во многом сегодня работает на пределе своих возможностей. Если создавать СМЕРШ, у него должны быть абсолютные правовые полномочия, финансирование и опытнейшие оперативники, спецы по розыску, антитеррору", — заключил экс-генерал.

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