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Автор Антон Куликов

Friendly fire: навальнисты включили Венедиктова* в "чёрный список"

Политика

Люди из ближайшего окружения Алексея Навального**, сбежавшие за границу, сейчас заняты важным (с их точки зрения) делом. Составляют списки врагов и передают их дальше по инстанциям, то есть всяким комиссиям и комитетам конгрессов, бундестагов и прочих сеймов. И в числе таковых врагов обнаружил себя и бывший главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов*.

Friendly fire: навальнисты включили Венедиктова* в "чёрный список"

Сторонники Навального внесли его в список "коррупционеров и разжигателей войны". За что вдруг, учитывая, что тот же Алексей Навальный** постоянно был в эфирах того же "Эха".

По их утверждению, Венедиктов организовывал "фальсификации итогов электронного голосования на выборах в Госдуму" в Москве в прошлом году.

Алексей Венедиктов в прошлом году, во время выборов в Госдуму, занимал пост председателя общественного штаба по наблюдению за выборами. Он настаивал, что дистанционное электронное голосование в столице прошло честно, за что и был записан Навальным и навальнистами во "враги". Теперь вот ещё и в спецсписок занесли.

Навальнисты, кстати, не единственные. Венедиктову регулярно достаётся и от беглого экс-адвоката Марка Фейгина***. Например, после того, как в прессе появились сообщения о финансировании Венедиктова со стороны беглого олигарха Владимира Гусинского, Фейгин обозвал экс-главреда "Эха Москвы" "продажной мохнатой з…й".

Впрочем, спорный вопрос, у кого ресурсов на противостояние больше. За пару дней до внесения в список навальнистов, Алексей Алексеевич выложил в своём telegram-канале фото из некоторых недружественных государств.

"Позавтракал с послами Польши, Финляндии, Словакии, Нидерландов, Латвии и Хорватии в посольстве Латвии. "Неконфиденциальный завтрак с дипломатами". Кофе был отличный, дискуссия откровенная. Кстати, при Петре Первом иностранных послов называли "иностранными агентами"", — сообщил он.

Так что между Венедиктовым, навальнистами, Фейгиным развернулось серьёзное соперничество на предмет определения того, кто из них более интегрирован в "мировую элиту" и достоин посидеть на табуретке в присутствии "белого господина".

И нельзя исключать, что к этому соперничеству присоединяться новые персонажи, с новыми списками. Дело-то нехитрое, поливай себе конкурентов в борьбе за гранты, в надежде на профит.

* Включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

** Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов

*** Включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Куратор: Олег Артюков
Темы алексей навальный
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