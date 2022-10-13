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Автор Александр Шторм

Bloomberg: в спецархивах MI5 Сталина называют великим управленцем

Политика

Британские дипломаты в год смерти "великого Сталина" говорили о том, что советский лидер обладал сильнейшей харизмой и здравым смыслом. После его гибели звучали даже признания о том, что "от Сталина чувствовалось настоящее историческое величие".

Bloomberg: в спецархивах MI5 Сталина называют великим управленцем

На днях вышло в свет издание "Некоторые факты из жизни Сталина" с новыми отзывами и воспоминаниями, сообщает Bloomberg.

Записка министерству иностранных дел в марте 1953 года была обнародована на этой неделе вместе с пакетом документов MI-5. В ней посол Великобритании в СССР сэр Алвари Гаскойн подчеркнул, что "печально известный тиран был по-настоящему великим человеком".

Гаскойн не отказывал Сталину в чувстве юмора и личном обаянии, но отметил, что Сталин нажил больше врагов, чем друзей из-за своей "настырной антизападной дипломатии холодной войны".

При этом он добавил, что Сталин играл выдающуюся роль на мировой арене почти 30 лет. Это было бы невозможно, не обладай советский лидер необычайным упорством и силой характера, суровым реализмом, проницательностью и здравым смыслом.

Таким образом, в досье MI-5 на Иосифа Сталина он описывается как "пропагандист-революционер" и "великий человек", не лишённый обаяния и чувства юмора. По словам дипломата, Сталин был великим человеком. "И порукой тому — то, как он превратил Россию из отсталой полуаграрной страны в военно-промышленное государство первостепенной важности", — резюмировал Гаскойн.

Впрочем, историки отмечают: у Иосифа Сталина был любимый анекдот и любимая история "для своих". Анекдот, правда, был груб и страшен — про профессора и чекиста.

"Как-то интеллигент пожурил сотрудника ЧК, что тот не знает, кто является автором "Евгения Онегина". Чекист обиделся, арестовал профессора, а через сутки допросов и пыток хвастался друзьям: "Он у меня быстро признался, что сам написал!" — рассказывал Сталин окружающим, до жути боящимся ареста и расстрела.

Любимая же история Сталина — про картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", где казаки, смеясь до колик, пишут матерное письмо султану Мехмеду IV. Перечисляя грубые шутки и непечатные ругательств в адрес султана, до этого потребовавшего от казаков полного подчинения и на две страницы расписавшего своё величие, Сталин говорил: "Вот так [имели] мы эту заграницу, да и Англию!"

"Внезапно приходит необходимость всерьёз бить врага и — о, чудо! — отношение к Сталину меняется кардинальным образом. Вангую резкий рост числа сторонников сталинской модели. Одна проблема: Сталина нет”, — отмечают про наши дни сетевые аналитики.

Напомним, что ВЦИОМ представил данные опроса, в топ-3 величайших личностей прошлого вошли:

  1. Александр Пушкин,
  2. Пётр I,
  3. Иосиф Сталин.

Также социологи "Медианы 2.0" отмечали, что российская молодёжь 19-24 и 25-30 лет всё лучше и лучше относится к Сталину, догоняя в этом старшее поколение.

Среди россиян, как отмечали аналитики, распространены мнения:

  • нужна жёсткая рука для установления справедливости, как у Сталина;
  • Путин недостаточно Сталин;
  • Сталин бы разобрался с Украиной быстро и жёстко;
  • Сталин бы показал всему ворью, где раки зимуют;
  • России нужен Сталин, чтобы устроить настоящий прорыв.

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Иосиф Сталин: "добрый дьявол"
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы иосиф сталин
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