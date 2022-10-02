Претензии общества к Минобороны относятся и к Верховному Главнокомандующему

Главный итог вчерашней полемики в отношении руководства спецоперацией на Украине (СВО), это обозначившаяся претензия общества: вы объявляете о присоединении новых территорий, а защитить их не можете.

И эта претензия априори обозначена, хотя и не высказана, в отношении Верховного Главнокомандующего Владимира Путина.

Последняя капля: сдача Красного Лимана

Полемика, начатая 1 октября главой Чечни Рамзаном Кадыровым, назревала. Никому не было понятно, как в тожественный День Воссоединения русских земель, военное руководство допустило возможность киевскому режиму показать кадры растерзанных русских солдат в Красном Лимане и растоптанный российский флаг.

Этого не случилось, но это отнюдь не заслуга Минобороны, а исключительно гарнизона Лимана, который проявил мужество, причём, по всей видимости, несогласованное с начальством.

Предполагаем, что именно этим обстоятельством вызван "наезд" Кадырова на командующего Центральным военным округом РФ Александра Лапина, и косвенно на всё руководство Минобороны.

Пост Кадырова на Телеграм-платформе собрал 6,5 млн просмотров, более 40 тысяч комментариев и 206 тысяч лайков.

Высказанные Кадыровым претензии:

у гарнизона в Лимане не было связи и подвоза боекомплекта;

это не обеспечил штаб, который был перенесён далеко от линии фронта, когда оперативное управление становится невозможным;

шире провалам на фронте способствует кумовство и непотизм в армии, которые ведут к непрофессионализму.

Кадыров призвал Верховного Главнокомандующего к действиям вопреки докладам Минобороны — вплоть до "объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения".

Призывы к Верховному — надо менять военное руководство

Позицию поддержал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, причём в виде призыва-троллинга "ушлёпков — на фронт", а затем и генерал запаса Андрей Гурулев, который указал на ещё одну проблему — "повальный доклад о хорошей обстановке и повальное враньё".

Мы же понимаем, что проблема вся не на земле, не в Лимане, не в 144-й и даже не в группировке "Отважные, а на Фрунзенской набережной (Генеральный штаб Минобороны РФ) где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой. Нам нужен тот Квашнин, который давал команды, писал директиву, ехал в окоп к солдату смотреть, как выполняются его задача. Мы тогда Вторую чеченскую кампанию выиграли! Именно по этой причине", — сказал генерал.

По его мнению, "пока в Генштабе, наконец-то, не появится что-то совершенно другое, то ничего не изменится".

У поражения есть имена и фамилии

Были и оправдательные аргументы, но также звучавшие как приговоры Минобороны. Так, опубликовано письмо бойцов группы "Отважные", где говорится, что генерал Лапин не не командовал обороной Красного Лимана и не отсиживался в тылах. Однако даже эти солдаты призывают "искать виновных ".

То есть, в армии на низовом уровне созрело убеждение, что у поражения есть имена и фамилии, есть причины и следствия, и их надо выявлять и исправлять.

Здесь, правда, задумаемся над такой вещью. Бойцы гарнизона в Лимане сказали себе — ни шагу назад, для них эта война стала Отечественной (костяк составляли дончане), а вот про солдат на других участках фронта пока этого не скажешь — они пока лишь участники СВО.

Путин затеял революцию, так надо уметь её защищать

И здесь поговорим о роли Верховного Главнокомандующего как неотъемлемой части системы обороны РФ. Идёт даже у Кадырова извечный русский нарратив, что царь то хороший, это бояре — плохие.

Что президент:

Не в курсе. Ему врут. Ещё чуть-чуть, и он всё исправит.

Заметим, что есть такая организация в России — ФСБ, которая обязана докладывать президенту правду о том, что происходит везде в РФ, в том числе, в армии, поэтому первые два тезиса отметём.

Насчёт последнего — на это можно только надеется, так как ход событий об этом не говорит, как и риторика Владимира Путина: "мы ещё и не начинали", "флаг им (Украине) в руки", мы ведём "антиколониальную" борьбу (когда русские гибнут на сданных территориях в пытках и унижениях).

Владимира Ленина, конечно, можно критиковать за выбранный неэволюционный тип развития России, но то, что сейчас делает Путин — разве это не революция в глобальном масштабе.

Ленин же в этом случае говорил чрезвычайно умные вещи, например, что революция только тогда чего-то стоит, когда может себя защитить.

И большевики, возможно, неправильно сделали, что отдали русские территории национальным окраинам Российской Империи, но они сумели дать всем нациям и национальностям страны объединяющую идеологию социальной справедливости, сумели на этом дать бой всем врагам вокруг, победить и сделать страну сильной.

Пока же в России наблюдается неспособность руководства создать национальную идею (критика Запада за неоколониализм — это не идея), выработать стратегию наступления на смертельного врага, защитить население на освобождённых землях и даже выполнить хотя бы одну из поставленных задач СВО.

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