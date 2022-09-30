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Автор Антон Куликов

Путин объявил о предназначении РФ: возглавила антиколониальную революцию в мире

Политика

Президент России Владимир Путин перед подписанием договора о принятии в состав РФ четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — выступил в Кремле с программной речью. И посвящена она была не только сегодняшнему событию, но и роли России в глобальном мире.

Путин объявил о предназначении РФ: возглавила антиколониальную революцию в мире

Президент, говоря о прошедших в республиках Донбасса и на освобождённых территориях референдумах, заявил, что миллионы людей сделали свой выбор, и Россия их не предаст. Он также напомнил о героях "русской весны", "тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине", и предложил почтить их память минутой молчания.

Также упомянуты были Беловежские соглашения 1991 года, которые, по словам президента, обернулись национальной катастрофой. При этом трактовать происходящие события как попытку восстановления СССР, своего рода "СССР 2.0", в корне неверно. "Поле битвы за большую историческую Россию", — отметил Владимир Путин.

Большая часть речи главы государства была посвящена тому, что Россия в настоящее время противостоит коллективному Западу. И в значительной степени тому, кто этот самый коллективный Запад возглавляет.

В частности, Владимир Путин подчеркнул, что США, "по сути, плюют на естественное право миллиардов людей, большей части человечества на свободу и справедливость, на то, чтобы самим самостоятельно определять свое будущее".

"Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань", — сказал президент.

В интересах Запада, по словам Путина, "извлекать ренту гегемона". "Сохранение этой ренты — их ключевой подлинный и абсолютно корыстный мотив", — подчеркнул глава государства.

Президент также подчеркнул, он "горд тем, что Россия в XXI веке возглавила антиколониальную революцию в мире".

И отдельно прошёлся по столь любимому на Западе — в первую очередь опять-таки в США — тезису про порядок, основанный на правилах. Сей тезис российский президент назвал бредом: "Кто установил эти правила? Кто их утвердит и согласовал?"

"Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь. Прежде всего для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом", — подчеркнул Путин.

Но надо отметить, что адресованы эти слова были не только гражданам России. Но и тем миллиардам людей, о попрании естественных прав которых Западом Владимир Путин сказал в своём обращении.

И есть все основания полагать, что президента России услышат.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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