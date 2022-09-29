Присоединение Новороссии: миллиарды долларов трат и триллионы выгоды

Присоединение к России новых территорий с экономической точки зрения оправдано и не окажет негативного влияния на бюджет страны, заявили в Кремле.

Эксперты уже подсчитали, во сколько обойдётся восстановление городов и налаживание мирной жизни в новых областях и сколько оно принесёт РФ материальной выгоды.

К слову, The Washington Post озвучил примерную стоимость месторождений полезных ископаемых — это 12,4 триллиона долларов, которые уже получила Россия.

"Ведомости” же пишут, что экономический потенциал присоединяемых территорий ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья составит до $130 млрд в ценах 2021 года, то есть 20% экономики Украины добавят 2,9% к экономике РФ.

Мирная жизнь должна гарантировать благополучие освобождённых территорий

Фактически Россия получит более 5 тыс. предприятий промышленности, сельского хозяйства, переработки, энергетики и т. д.

По данным АМИК, все они имеют серьёзный экономический потенциал, и для России их восстановление — отличный задел на перспективу. Мирная жизнь должна гарантировать благополучие этих мест — ради этого всё и затевалось.

Общая площадь этих четырёх территорий — почти 109 тыс. кв км. В одной Донецкой области проживало 4,1 млн человек. До 2014 года это был самый высокоразвитый промышленный регион Украины, который обеспечивал 20% промышленного производства этой страны (уголь, цветная металлургия и коксохим).

Работают в обычном режиме:

Углегорская ТЭС,

Старобешевская ТЭС,

Славянская ТЭС,

Кураховская ТЭС

Зуевская ТЭС.

Собственно, ничего и доказывать не надо — в любом осмысленном учебнике экономической географии говорили, что Донбасс является крупнейшим месторождением каменного угля в Европе. А площадь сельскохозяйственных угодий составляет 617,8 тыс. га.

В той же ЛНР живёт 1,4 млн человек, находятся мощные металлургические предприятия, химико-фармацевтический завод, добывается уголь, и проходит ряд важных транзитных магистралей.

В Запорожье функционируют (в том числе) предприятия:

"Запорожсталь",

"Днепроспецсталь",

"Украинский графит",

"Запорожский алюминиевый комбинат",

"Титано-магниевый комбинат",

"Мотор-Сич",

Запорожский автозавод (ЗАЗ).

Именно там расположены ДнепроГЭС, крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС, а также морской порт на Азовском море — Бердянск.

В Херсоне и области проживает миллион человек и работают 200 предприятий различных отраслей:

машиностроение,

пищевая промышленность,

перерабатывающая промышленность,

химическая промышленность,

целлюлозно-бумажная промышленность,

лёгкая промышленность,

электроэнергетика.

Традиционно приоритетным считается судостроение. Те же полезные ископаемые и сельскохозяйственные земли обещают многое для подъёма экономики в ближайшие годы.

Потенциально область имеет возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, что в наше время крайне важный показатель.

ЛНР И ЛНР отделились от Украины давно и последние восемь лет воевали за свою независимость, а Херсон и Запорожье начали менять статус в начале и середине этого года. Все нюансы и особенности придётся принимать в расчёт при присоединении.

Кроме того, Азовское море станет внутренним морем РФ после присоединения четырёх территорий к России. Это даст нашей стране:

порты,

сельское хозяйство,

туризм,

внешнюю торговлю,

логистику на юге страны,

санатории и центры отдыха,

закрытие Украине навсегда выхода к морю

Без колоссальных расходов жизнь на новых территориях не наладится никогда

По сути, вопрос интеграции в российскую экономику и российское правовое поле сегодня является для этих территорий основным.

Безусловно, территорию региона нужно теперь беречь от ВСУ: очень сложно наладить промышленное производство под постоянными обстрелами. Отдельная история — это Мариуполь, который ещё предстоит привести в порядок.

В Херсонской области основным вопросом станут функционирование Крымского канала и налаживание работы аграрного сектора.

Запорожье может стать наиболее проблемным регионом, но как пойдут дела, не может прогнозировать никто. Первоочередной задачей сейчас является грядущая зима. Людям нужно где-то жить и работать.

Объём расходов на такое мероприятие оценить сложно, есть разные оценки, вплоть до 20-25 миллиардов долларов (это почти 10% подконтрольных России резервов). Но все понимают, что без этих расходов жизнь на новых территориях не наладится никогда.