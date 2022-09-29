Присоединение к России новых территорий с экономической точки зрения оправдано и не окажет негативного влияния на бюджет страны, заявили в Кремле.
Эксперты уже подсчитали, во сколько обойдётся восстановление городов и налаживание мирной жизни в новых областях и сколько оно принесёт РФ материальной выгоды.
К слову, The Washington Post озвучил примерную стоимость месторождений полезных ископаемых — это 12,4 триллиона долларов, которые уже получила Россия.
"Ведомости” же пишут, что экономический потенциал присоединяемых территорий ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья составит до $130 млрд в ценах 2021 года, то есть 20% экономики Украины добавят 2,9% к экономике РФ.
Фактически Россия получит более 5 тыс. предприятий промышленности, сельского хозяйства, переработки, энергетики и т. д.
По данным АМИК, все они имеют серьёзный экономический потенциал, и для России их восстановление — отличный задел на перспективу. Мирная жизнь должна гарантировать благополучие этих мест — ради этого всё и затевалось.
Общая площадь этих четырёх территорий — почти 109 тыс. кв км. В одной Донецкой области проживало 4,1 млн человек. До 2014 года это был самый высокоразвитый промышленный регион Украины, который обеспечивал 20% промышленного производства этой страны (уголь, цветная металлургия и коксохим).
Работают в обычном режиме:
Собственно, ничего и доказывать не надо — в любом осмысленном учебнике экономической географии говорили, что Донбасс является крупнейшим месторождением каменного угля в Европе. А площадь сельскохозяйственных угодий составляет 617,8 тыс. га.
В той же ЛНР живёт 1,4 млн человек, находятся мощные металлургические предприятия, химико-фармацевтический завод, добывается уголь, и проходит ряд важных транзитных магистралей.
В Запорожье функционируют (в том числе) предприятия:
Именно там расположены ДнепроГЭС, крупнейшая в Европе атомная станция Запорожская АЭС и Запорожская ТЭС, а также морской порт на Азовском море — Бердянск.
В Херсоне и области проживает миллион человек и работают 200 предприятий различных отраслей:
Традиционно приоритетным считается судостроение. Те же полезные ископаемые и сельскохозяйственные земли обещают многое для подъёма экономики в ближайшие годы.
Потенциально область имеет возможность выращивать ежегодно не менее 2 млн тонн продовольственного зерна, что в наше время крайне важный показатель.
ЛНР И ЛНР отделились от Украины давно и последние восемь лет воевали за свою независимость, а Херсон и Запорожье начали менять статус в начале и середине этого года. Все нюансы и особенности придётся принимать в расчёт при присоединении.
Кроме того, Азовское море станет внутренним морем РФ после присоединения четырёх территорий к России. Это даст нашей стране:
По сути, вопрос интеграции в российскую экономику и российское правовое поле сегодня является для этих территорий основным.
Безусловно, территорию региона нужно теперь беречь от ВСУ: очень сложно наладить промышленное производство под постоянными обстрелами. Отдельная история — это Мариуполь, который ещё предстоит привести в порядок.
В Херсонской области основным вопросом станут функционирование Крымского канала и налаживание работы аграрного сектора.
Запорожье может стать наиболее проблемным регионом, но как пойдут дела, не может прогнозировать никто. Первоочередной задачей сейчас является грядущая зима. Людям нужно где-то жить и работать.
Объём расходов на такое мероприятие оценить сложно, есть разные оценки, вплоть до 20-25 миллиардов долларов (это почти 10% подконтрольных России резервов). Но все понимают, что без этих расходов жизнь на новых территориях не наладится никогда.
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