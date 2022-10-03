Историк: Запад пытается уничтожить славянскую цивилизацию с VI века

Когда на Западе начались попытки уничтожить славянскую цивилизацию, а также какую стратегическую ошибку допустили в Европе и США, желая ликвидировать Советский Союз, а затем и Россию, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра военно-политических исследований МГИМО концерна "Алмаз — Антей”, д. ист. н. Алексей Подберёзкин.

— Алексей Иванович, мы понимаем, что дело не в Украине — столкнулись Россия и НАТО, две цивилизации. Либо мы победим, либо нам будет очень-очень плохо. И то же самое для другой стороны. Кто-то из западных политиков сказал: нам с Россией на этой планете тесно. Это действительно настолько серьёзное противостояние?

— Это святая правда. С VI века началось давление Запада на славянскую цивилизацию. Тогда наших племенных вождей заманили к себе и уничтожили на пиру некие пакостники из Западной Европы. Ведь восточная граница раньше от Словении пролегала. Славянскими землями были:

Берлин,

Померания,

Прибалтика (небольшая часть была у балтов).

Всё это время цивилизационное наступление продолжалось, особенно в XII-XIII веках. Вспомним Александра Невского, уже при феодализме. Было польское нашествие — это другая форма западного нашествия католицизма в XVI веке. Потом вся европейская коалиция собралась под знаменами Наполеона. Французских войск там было 40%. То же самое при Гитлере.

Мы в силу любви к нашим союзникам по организации Варшавского договора многое не говорили. Но 30% бронетанковых соединений германской армии были сделаны на чешских заводах; французов воевало в армии Гитлера в 10 раз больше, чем в партизанах. Против нас воевала испанская "Голубая дивизия", через которую 50 тысяч прошло; финны, словаки, венгры, румыны, болгары.

Из всех европейских наций только сербы против нас не воевали.

Натиск на Восток будет продолжаться. Столкновение цивилизаций — не выдумка. Сейчас речь идёт о существовании нашей нации. Даже не государства. Потому что государство — это просто самый эффективный институт охраны нации. Не зря Горбачёв напал в 1980-е годы на институты государства. Под предлогом борьбы с "продажными" ментами 250 тысяч милиционеров было уволено. То же самое сделали с КГБ и армией. Наша армия в 1990 году была лучшей в мире, прекрасно себя показала в Афганистане, а сейчас проблему, которую она решила, мы заново решаем в Таджикистане. Всё было пущено коту под хвост.

Сейчас на Западе жалеют, что, разрушив Советское государство, они нас не развалили до конца. Они начали с Чечни, Северного Кавказа, Татарстана, Урала. Но потом пришёл Путин и этот процесс остановил. Они-то думали, что развал и дальше пойдёт успешно, поэтому сделали шаг в сторону. Не прошло. Теперь они к этому хотят вернуться.

Причём, даже с развалом России на несколько государств Запад не успокоится. Ему нужно уничтожить российский многонациональный народ.

Основной удар был нанесён по системе ценностей: если у вас нет национальной системы ценностей, вы неизбежно пойдёте по пути развала государства. Сначала были отменены советские системы ценностей под предлогом того, что они коммунистические, потом подсунули ультралиберальные, то есть никакие.

А вообще, эта ситуация повторяет Крымскую войну в середине ХIХ века. Тогда тоже была война на разных театрах военных действий. Коллективный Запад на нас навалился от Камчатки до Мурманска, Архангельска и Крыма.

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