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20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Платошкин: Альтернатива для России — социализм или распад

Политика

Можно ли реставрировать социализм в России; при каком политическом строе у нас было больше достижений — во времена Российской империи или в Советском Союзе; а также какой путь выберет наша страна сейчас — аналог 1917-го или 1991-го года, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой лидер движения "За новый социализм” Николай Платошкин.

Платошкин: Альтернатива для России — социализм или распад

— Николай Николаевич, у России оказалось не так много друзей среди других стран. Эта ситуация возникла не сейчас, мы шли к ней последние 30 лет. Какой вы видите выход из данного положения?

— Сейчас продолжается распад Советского Союза. Он как в 1991 году начался, так и идёт. Просто он происходил далеко от наших уютных московских квартир. Приднестровье нас не волновало, гражданская война в Таджикистане тоже. Даже Чечня была далеко, пока на Дубровку не пришли террористы.

Но капитализм — это всегда война в том или ином виде. Социализм — это всегда мир.

Если мы с вами хотим мира, стабильности, воссоединения республик на добровольной основе, мы должны восстанавливать социализм в нашей стране. Потому что это альтернатива западному образу жизни. Почему другие страны стремились к СССР? У нас был альтернативный образ жизни. Если кого-то обижали — мы помогали. Потом эти люди помогали нам. Например, мы Кубе помогли. А потом Куба помогла нам:

  • в Анголе,
  • Эфиопии,
  • Сомали.

Там воевали кубинцы, а не мы. СССР обхаживал многие страны. И они шли за него до конца. А сейчас мы давно никого не обхаживаем. В результате у нас и друзей немного.

Большевики собрали всю страну, потому что дали народу мир, крестьянам землю, рабочим фабрики, женщины декретный отпуск получили, образование стало впервые в мире бесплатным. В 1918 году Ленин звонил Жуковскому и говорил: "Что у нас с авиацией?" Тогда геологические экспедиции пошли во все страны. Пока у нас не возникнет вновь социалистического правительства, я вам ничего хорошего не могу пообещать.

— Это было 100 лет назад. Времена меняются, и в одну и ту же реку нельзя войти дважды.

— Вы абсолютно неправы.

История развивается по спирали. Поэтому мы за новый социализм. Социализм обязательно победит, но он будет другой, в зависимости от нового этапа развития общества.

Если нельзя войти в одну реку дважды, зачем вы капитализм реставрировали в 1991 году? Мы вошли в реку, которую покинули в 1917-м. Значит, можно.

— Но в 90-е годы был не капитализм, а чудовищная пародия на него.

— Нет, это нормальный капитализм. Капитализм — это общество, основанное на стремлении к прибыли. Купи за 100 рублей — продай за 120. Прямо такой "прогрессивный" строй.

А социализм нам дал Юрия Гагарина, атомные электростанции, термоядерный реактор мы почти построили. А сейчас даже не знаем, как к нему подступиться. Это царь дал, что ли? При котором 80% людей в деревнях читать, писать не умели. Сейчас, кстати, тоже не умеют. Проблема функциональной грамотности: они могут понять буквы, а смысл нет. Значит, мы сейчас вернулись на 100 лет назад.

У нас нет альтернативы: социализм или капитализм. У нас альтернатива: социализм или распад страны. В 1991 году мы отказались от социализма — потеряли страну. В 1917-м приняли социализм — страну сохранили.

Сейчас Путин говорит, что Запад хочет расчленить Россию. Единственное средство выстоять в этой вселенской борьбе — возврат социализма. Олигархическая Россия не выстоит. Социалистическая выстоит и победит.

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Николай Платошкин: Нечего на ООН пенять, раз сами виноваты
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Олег Артюков
Темы николай платошкин
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