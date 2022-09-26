Политологи предположили, что будет в послании Президента РФ

Обращение президента к Федеральному собранию запланировано на 30 сентября. По словам источников в Кремле, оно станет даже более историческим и всемирно важным, чем сделанное в 2014 году обращение о возвращении Крыма.

СМИ и эксперты обсуждают, что же именно президент заявит во время послания.

Есть различные версии:

"просто подведение итогов референдумов",

введение полного или частичного военного положения,

ультиматум Украине и Западу,

объявление о Союзе-2.0 с Белоруссией и новыми регионами,

объявление войны какой-либо стране,

перевод страны на "военные экономические и политические рельсы",

другие варианты.

Напомним, к тому времени уже будут подведены итоги референдумов на освобождённых территориях, а их руководство и Россия проведут работу по правовому оформлению процедуры присоединения этих государств по "крымскому варианту". Единственное "но" — у Крыма были чётко определённые границы до и после референдума, а нынешние кандидаты на статус субъекта РФ прежние административные границы в полной мере не контролируют.

Также вопрос о новых границах РФ важен ещё и потому, что оккупация чужими (украинскими) войсками территории России (согласно закону "О военном положении") является признаком внешней агрессии и является основанием для введения военного положения.

Что эксперты ожидают от послания президента — 2022

"Ситуация очень сложная, тяжёлая, на мой взгляд. Вызов перед Россией стоит колоссальный. И, на мой взгляд, обращение Путина должно быть в стиле "Братья и сестры, наша Родина в опасности". На мой взгляд, необходимо создание ставки Верховного главнокомандующего, необходимо и оборонный госкомитет создавать, который должен перевести всю экономику на другие рельсы", — поделился мнением с Pravda.Ru Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России.

"Нельзя воевать со всем миром или со всем Западом, притом что все твои экономические субъекты внутри страны выступают контрагентами врага, глобального рынка и западной модели. Сколь не были бы успешны наши действия на фронте, нас задавят и ментально, и экономически. Поэтому я хотел бы услышать именно это от президента", — сказал эксперт.

"Сейчас для обстоятельств мы движемся два шага налево, два направо, шаг назад и пол вперёд, с нерешительностью. Когда Крым вернулся в Россию, я сразу говорил, что нельзя останавливаться, надо решать вопрос глобально. Когда были заключены Минские соглашения, я говорил, что это ошибка, что нужно идти до Киева, потому что украинская армия не готова, а оставлять этот вопрос в подвижном состоянии невозможно", — считает Леонид Крутаков.

"Всё, вопрос идёт о существовании самой страны, отсидеться в уютном гнездышке личного благополучия у элиты (да и общества в целом) не получится. Так что вот такое — про решительные меры и судьбу страны — я бы хотел услышать от президента", — заключил политолог.

"Сейчас руководство страны находится на развилке: мы можем идти по пути дальнейшей эскалации для достижения целей СВО либо думать о компромиссе с Западом и Украиной, но сейчас говорить о возобновлении диалога рано", — сказал Pravda.Ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Думаю, в выступлении президента будут объявлены меры, которые могли бы сопутствовать и частичной мобилизации, и итогам референдумов, и углублению нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Западом. Вышеперечисленные "опции" действительно присутствуют, но мы пока не знаем, как далеко готов российский лидер пойти по пути эскалации", — в частности добавил эксперт.

"Вставай, страна огромная!" — в целом именно такую интонацию и смысл видят политологи в историческом послании (обращении) президента России к Федеральному собранию и нации 30 сентября.

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