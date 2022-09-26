Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Александр Шторм

Политологи предположили, что будет в послании Президента РФ

Политика » Власть » Кремль

Обращение президента к Федеральному собранию запланировано на 30 сентября. По словам источников в Кремле, оно станет даже более историческим и всемирно важным, чем сделанное в 2014 году обращение о возвращении Крыма.

Политологи предположили, что будет в послании Президента РФ

СМИ и эксперты обсуждают, что же именно президент заявит во время послания.

Есть различные версии:

  • "просто подведение итогов референдумов",
  • введение полного или частичного военного положения,
  • ультиматум Украине и Западу,
  • объявление о Союзе-2.0 с Белоруссией и новыми регионами,
  • объявление войны какой-либо стране,
  • перевод страны на "военные экономические и политические рельсы",
  • другие варианты.

Напомним, к тому времени уже будут подведены итоги референдумов на освобождённых территориях, а их руководство и Россия проведут работу по правовому оформлению процедуры присоединения этих государств по "крымскому варианту". Единственное "но" — у Крыма были чётко определённые границы до и после референдума, а нынешние кандидаты на статус субъекта РФ прежние административные границы в полной мере не контролируют.

Также вопрос о новых границах РФ важен ещё и потому, что оккупация чужими (украинскими) войсками территории России (согласно закону "О военном положении") является признаком внешней агрессии и является основанием для введения военного положения.

Что эксперты ожидают от послания президента — 2022

"Ситуация очень сложная, тяжёлая, на мой взгляд. Вызов перед Россией стоит колоссальный. И, на мой взгляд, обращение Путина должно быть в стиле "Братья и сестры, наша Родина в опасности". На мой взгляд, необходимо создание ставки Верховного главнокомандующего, необходимо и оборонный госкомитет создавать, который должен перевести всю экономику на другие рельсы", — поделился мнением с Pravda.Ru Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России.

"Нельзя воевать со всем миром или со всем Западом, притом что все твои экономические субъекты внутри страны выступают контрагентами врага, глобального рынка и западной модели. Сколь не были бы успешны наши действия на фронте, нас задавят и ментально, и экономически. Поэтому я хотел бы услышать именно это от президента", — сказал эксперт.

"Сейчас для обстоятельств мы движемся два шага налево, два направо, шаг назад и пол вперёд, с нерешительностью. Когда Крым вернулся в Россию, я сразу говорил, что нельзя останавливаться, надо решать вопрос глобально. Когда были заключены Минские соглашения, я говорил, что это ошибка, что нужно идти до Киева, потому что украинская армия не готова, а оставлять этот вопрос в подвижном состоянии невозможно", — считает Леонид Крутаков.

"Всё, вопрос идёт о существовании самой страны, отсидеться в уютном гнездышке личного благополучия у элиты (да и общества в целом) не получится. Так что вот такое — про решительные меры и судьбу страны — я бы хотел услышать от президента", — заключил политолог.

"Сейчас руководство страны находится на развилке: мы можем идти по пути дальнейшей эскалации для достижения целей СВО либо думать о компромиссе с Западом и Украиной, но сейчас говорить о возобновлении диалога рано", — сказал Pravda.Ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Думаю, в выступлении президента будут объявлены меры, которые могли бы сопутствовать и частичной мобилизации, и итогам референдумов, и углублению нынешнего кризиса в отношениях между Россией и Западом. Вышеперечисленные "опции" действительно присутствуют, но мы пока не знаем, как далеко готов российский лидер пойти по пути эскалации", — в частности добавил эксперт.

"Вставай, страна огромная!" — в целом именно такую интонацию и смысл видят политологи в историческом послании (обращении) президента России к Федеральному собранию и нации 30 сентября.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Готовимся к худшему? Мир ждет второй Карибский кризис - эксперт
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин леонид крутаков
Новости
Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ
Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации
Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва
Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области
Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких
Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве
Сивков: ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС
Ижевский стрелок оказался выпускником школы № 88
Депутат Рады попросил у СБУ ввести санкции против наблюдателей на референдумах
Минобороны РФ: украинская армия потеряла более 120 военных в Харьковской области
Популярное
Силовые структуры
Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР

Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.

Климовский: ядерное оружие для удара по РФ Киев может взять у Израиля или КНДР
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
Силовые структуры
Военком города Назарова о мобилизации: нет ограничений по возрасту и разрядам
Силовые структуры
Сатановский: США и Евросоюз не поняли, во что ввязались
Мир. Новости мира
Риттер: после референдумов СВО будет направлена на уничтожение угрозы самой РФ
Сергей Лебедев Пражская весна была ярко окрашена в цвета НАТО Сергей Лебедев Любовь Степушова Москва "одним нажатием кнопки" погрузит Эстонию в блэкаут Любовь Степушова Андрей Николаев Ситуация на Балканах сейчас особо беспокоит Запад Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Пограничная служба Казахстана задержала трёх граждан РФ
Силовые структуры
Военный эксперт Сивков: один удар ВКС РФ может сорвать мобилизацию на Украине
Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине
Мир. Новости мира
Кедми: ВСУ ждёт катастрофа — Западу уже нечего поставлять Украине
Последние материалы
Зеленский собрал Ставку и отдал приказ о новом наступлении ВСУ
Песков высказался по поводу возможного закрытия границ из-за мобилизации
Поступающие в магистратуру после бакалавриата сохраняют отсрочку от призыва
Минобороны: ВС России ликвидировали до 50 солдат ВСУ в Николаевской области
Политологи предположили, что будет в послании Президента РФ
Челябинские мужчины спешно оформляют доверенности на своих близких
Экс-заведующая поликлиникой в Приморье подозревается во взяточничестве
Сивков: ядерная война РФ и НАТО может начаться с ударов по российским АЭС
Ижевский стрелок оказался выпускником школы № 88
Депутат Рады попросил у СБУ ввести санкции против наблюдателей на референдумах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников