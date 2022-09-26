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Автор Ольга Лебедева

Украина, диктатура ЕС и изменение мирового порядка — о чём говорил Лавров на ГА ООН

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объяснил позицию России по ключевым международным вопросам, отдельно остановившись на отношениях нашей страны с коллективным Западом и конфликте на Украине.

Украина, диктатура ЕС и изменение мирового порядка — о чём говорил Лавров на ГА ООН

После выступления Лавров дал большую пресс-конференцию.

Предложения России по безопасности "высокомерно” отвергнуты Западом

"Продолжающийся конфликт на Украине является результатом неспособности Запада вести переговоры с Россией и решать проблемы коллективной безопасности", — заявил Лавров, напомнив участникам ГА ООН о том, что "все многократные попытки Москвы установить правила сосуществования были проигнорированы", а на последнее предложение — в декабре 2021 года — и вовсе был получен "высокомерный отказ”.

Украина — расходный материал для США

"Любому непредвзятому наблюдателю очевидно: для англосаксов, которые полностью подчинили себе Европу, Украина — просто расходный материал в борьбе с Россией", — сказал Лавров.

Он более подробно остановился на этом вопросе на пресс-конференции, отметив, что Москва уже рассматривает США и возглавляемый ими блок НАТО как стороны продолжающегося конфликта на Украине.

"Недавно украинские военные признали, что Пентагон выбирает цели для нанесения ударов, — пояснил Лавров. — Что это, если не прямое участие в войне?”

Референдумы в регионах Украины соответствуют пожеланиям Киева

Глава российской дипломатии также затронул тему референдумов в ДНР, ЛНР и на контролируемых Россией частях Запорожской и Херсонской областей Украины.

"Хотя голосование уже вызвало истерику на Украине и на Западе, а G7 пообещала ещё больше антироссийских санкций, референдумы на самом деле полностью соответствуют пожеланиям Киева, — предположил Лавров. — Люди, живущие там, по сути, реагируют только на то, что президент Зеленский сам рекомендовал им сделать ещё в августе 2021 года. Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя русским, "ехать в Россию". Именно это сейчас делают жители указанных регионов, забирая с собой земли, на которых веками жили их предки".

Провозглашённая США "исключительность" достигла "богоподобного" уровня

Лавров заявил, что после распада СССР стремление Вашингтона к глобальному господству и исключительности достигло "беспрецедентной высоты, что привело к многочисленным агрессивным войнам и унесло жизни многих сотен тысяч людей по всему миру".

"Провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвёл себя чуть ли не в ранг посланника Бога на земле, не имеющего никаких обязательств, а только "священное" право действовать безнаказанно, как ему заблагорассудится и где угодно".

Он предупредил, что любая нация может стать жертвой амбиций Вашингтона, если это каким-то образом разозлит "самозваных хозяев мира”. В качестве примера привёл судьбу Югославии, Ирака, Ливии и "целого ряда других стран".

ЕС скатывается к диктатуре

Лавров считает, что ЕС, будучи "порабощённым” США, демонстрирует те же симптомы исключительности и высокомерия.

В качестве примера российский министр привёл "свежие" замечания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая пригрозила Италии последствиями, если к власти придут правые кандидаты.

"Это высокомерие, чувство безнаказанности, исключительности. Только они имеют право выносить суждения. То, что госпожа фон дер Ляйен сказала о выборах в Италии, было поразительным”, — сказал Лавров, добавив, что он не припоминает подобных угроз со стороны лидера ЕС раньше.

По словам дипломата, "ЕС становится авторитарным, жёстким, диктаторским образованием”.

Приближается конец однополярного мира

"Несмотря на все усилия, предпринятые США, их эра доминирования заканчивается, и однополярный мир рушится", — сказал Лавров, подчеркнув, что будущее мирового порядка решается сейчас.

Вопрос в том, будет ли указанный порядок с "одним гегемоном, заставляющим всех жить по его пресловутым правилам", которые выгодны только ему”, или это будет действительно "демократический, справедливый мир без шантажа и запугивания неугодных людей, без неонацизма и неоколониализма".

Москва, напомнил Лавров, твёрдо придерживается второго варианта.

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Выступление С.В.Лаврова на заседании СБ ООН по Украине, Нью-Йорк, 22 сентября 2022 года
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина сергей лавров генассамблея оон
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