Зеленский и Пугачёва призваны поднять восстание в России

Cценаристы на Западе используют "наступление последней надежды" Владимира Зеленского и демарш Аллы Пугачёвой, чтобы раскачать российское общество на майдан

Наступление "последней надежды" Зеленского

ТГ-канал "Легитимный" пишет, что Запад заставляет идти в наступление "последней надежды" президента Украины, чтобы спровоцировать РФ на экстренные меры — мобилизацию. Этого, по мнению западных аналитиков, россияне категорически не хотят, что спровоцирует их "восстание " против "режима Путина".

ТГ-канал "Картель" полагает, что Украина — это страна "камикадзе", предназначение которой — разрушить Россию.

На настоящем этапе западным кураторам Зеленского важно спровоцировать Россию на "ответку" за разрушения её инфраструктуры и городов.

"Для этого будут бить и по администрациям, как в Херсоне, и по центру Донецка, и взрывать журналистов, блогеров, чиновников и тд. Взрывать ЛЭП, бить по АЭС, ГЭС в Каховке и другим инфраструктурным объектам", — пишут авторы. "Украина должна идти вперёд, бросая все силы, вынуждая россиян капитулировать ещё на одном большом участке фронта, что на 100% запустит кейс мобилизации в РФ, и даст козырь для запада в раскачке майдана в Москве и по России", — пишет "Картель".

Пока Владимир Путин, если придерживаться этой версии событий, не поддаётся на провокации, хотя в последнее время ВСУ непрестанно бомбят Донецк с многочисленными жертвами среди мирного населения.

Выступая на пресс-конференции после саммита ШОС, президент РФ, подчеркнул, что, наступая в Донбассе, "мы никуда не торопимся", и отдал "флаг в руки", наступающим ВСУ, пообещав посмотреть, "чем это закончится".

Пугачёва призвана возглавить "глубинный народ"

Cтавка на российский майдан — это главная ставка Запада в победе над Путиным, а значит и над Россией. Иначе западной элите — смерть. Кроме Украины используется любой повод раскачать российское общество.

Очень симптоматично, что Алла Пугачёва решила вернуться в Россию накануне Харьковского наступления ВСУ.

Демарш Аллы Пугачёвой объявлен "восстанием, которое приведёт к падению режима". Так считает бывший депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. "Пугачёва де-факто становится лидером антивоенной части РФ-общества", — констатировал политолог Станислав Белковский. Он считает, что Пугачёва — часть "глубинного народа".

В России майдан невозможен по объективным причинам

Ответ Зеленскому важен не только военный, но и медийный, и политический, и общественный. И если Москва не может сейчас заставить Европу прекратить поддержку нацистов и принудить её осудить киевский режим, то нужно это делать в рамках ШОС и БРИКС, Совбеза ООН.

Что касается Аллы Борисовны, то медийные персоны в РФ, даже такого уровня, не имеют потенциала инициировать восстание. Наоборот, они уйдут с такой позицией в небытие.

Как пишет ТГ-канал "ЗеРада", Пугачёва после возвращения "обошла все возможные кабинеты", чтобы "отмазать мужа". Учитывая уровень её связей, вероятность была высока, однако этого не случилось, что говорит о победе "условных комбатантов". Система продемонстрировала, что готова к выдавливанию инородных элементов ради своего укрепления.

Поэтому, письмо Пугачёвой можно рассматривать как доказательство того, что центростремительные силы в РФ пока сильнее центробежных, замечает "ЗеРада".

Дело, как представляется, в том, что путь "вместе с Западом" Россия уже прошла и убедилась в его бесперспективности, поэтому ставка на бунт, восстание, майдан в РФ не сработает, в любом случае. Кто же хочет стать на грань пропасти ещё раз.

К тому же, западные соросовские институты и агентов влияния в РФ хорошо "подчистили", как и прозападную элиту.

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