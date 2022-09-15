Экс-депутат предложил передать Россию под внешнее управление

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что в России "нужно ввести некое внешнее управление". Правда, сам же сомневается, что в случае с Россией это "прокатит".

Напомним, Гудков в числе тех деятелей, кто покинул территорию России. Потом он жаловался, что западные санкции мешают и тем, кто уехал из России. А потому высказывался в поддержку создания удостоверения "хорошего русского", на обладателей которого не распространяются санкции.

Теперь он рассуждает о том, какое будущее России его бы устроило. В частности, полагает Гудков, государство следует переучредить "на принципах федерации, может быть, конфедерации даже".

"…когда будут независимые регионы, которые будет просто объединять взаимная экономическая выгода, то есть, если будет объединение на новых условиях, на новых принципах, то не факт, что все регионы останутся. Далеко не факт. Но кого-то удерживать силой не имеет смысла", — цитирует экс-депутата "Политнавигатор".

По его словам, "надо двигаться в этом направлении, когда внутри одной страны есть разные регионы, которые живут по своим законам, есть какие-то общефедеральные вещи, которые важны для всех, а политическая модель должна этим регионам дать шанс на местах определять, кто у них власть, на что им тратить деньги и так далее".

"Я думаю, это нужно просто попробовать и, как минимум, я думаю, что на значительной части территории можно организовать нормальную, достойную жизнь…", — заявил Гудков.

Отметим, что вещал он всё это в видеоблоге одной из киевских журналисток. А для киевских журналисток — и не только для них — рассуждения, подобные гудковским, самое любимое, что может быть, когда речь идёт о России.

Но Дмитрий Геннадиевич на этом не остановился и порассуждал ещё на тему внешнего управления. По его мнению, такое "нужно ввести".

"На самом деле, эта мысль правильная, потому что Германия после Второй мировой войны — речь идёт о внешнем управлении. Япония, Южная Корея — можно приводить массу примеров, это всегда было", — заявил Гудков.

Правда, насчёт России у него есть сомнения, поскольку "ситуация достаточно сложная", и он лично не использовал бы термин "внешнее управление, иначе это никогда не прокатит".

"…но единственная программа, которая могла бы помочь стране встать на цивилизованный путь развития, должна быть подготовлена совместно с коллективным Западом", — заявил Гудков.

То есть, не называть "внешнее управление" "внешним управлением" — с этого начать надо, по мнению экс-депутата.

Схожие с гудковскими идеи высказывали участники прошедшего в конце июля в Праге так называемого Форума свободных народов России. На "форуме" приняли декларацию, в которой было заявлено о необходимости "полной, контролируемой деколонизации России", в результате которой должны появиться как минимум 34 государства.

То есть, очевидно, что сбежавшие "хорошие русские" другого пути, как развал страны, не видят. Соответственно, исходя из этого и надо оценивать все их заявления. Хотя, по большому счёту, очевидно, что будущего в России у них нет. Да они и сами это понимают. Потому и считают возможным нести всякую околесицу в расчёте, что это оценят и разблокируют им банковские карты.