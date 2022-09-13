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Автор Ирина Гусакова

Под давлением фейков: кому выгодны вбросы о разладе в силовых ведомствах РФ

Политика

Взаимодействие между военными, сотрудниками ФСБ и росгвардейцами сейчас находится на достаточно высоком уровне. И это сложно оспорить, несмотря на различные инсинуации и фейковые вбросы. В недавних событиях на харьковском направлении героически сражались и представители Росгвардии, и российские военные, и представители народной милиции ДНР и ЛНР. Как отмечает в Telegram-аккаунте экономист и политик Михаил Делягин, не стоит поддаваться панике и забывать про базовые вещи, которые остаются без изменений. И фантомные боли чеченских войн тут совсем не актуальны, поскольку взаимодействие между "силовиками" достаточно тесное: операции планируются совместно, конфликтов не наблюдается.

Под давлением фейков: кому выгодны вбросы о разладе в силовых ведомствах РФ

Но даже пример чеченских войн вполне уместен, ведь именно действующие плечом к плечу подразделения разных служб — и МВД, и ФСБ, и даже спецназ Минюста — спасли тогда положение. Сегодня же ситуация на порядок лучше. Конечно, логично, что голоса ФСБ и ГУ Генштаба звучат куда реже, поскольку их деятельность непублична. Но о каком тогда разладе идёт речь? Видимо, скорее о фольклорном. Существует же миф, что силовики разных ведомств живут как кошка с собакой. И врагу это на руку, он активно использует различную информацию о конфликтах, чтобы этими фейками запугать россиян, ну и, как они надеются, подорвать в итоге межведомственное взаимодействие. Особенно бредовыми кажутся новости о конфликтах между ФСБ и ГРУ, поскольку у них даже нет точек соприкосновения, ведь сферы деятельности и задачи разные. Так, ФСБ осуществляет деятельность, направленную на обеспечение внутренней безопасности, а ГРУ собирает данные о военном противнике.

Политолог Алексей Мухин отмечает, что несмотря на случаи актов террора и диверсионную работу со стороны ВСУ, результаты взаимодействия между "силовиками" пока что только впечатляют. На освобождённых территориях:

  • населению оказывают гуманитарную помощь,
  • обеспечивают безопасность граждан,
  • выявляются преступные элементы для предотвращения расцвета криминала.

При этом киевские власти ведут напряжённую информационную работу, распространяя слухи о якобы конфликтах между ведомствами, пытаясь внести разлад. Но если грамотно анализировать ситуацию, то становится понятно, что Киев уже ищет любые способы, чтобы компенсировать отсутствие реальных успехов на поле боя. А пропагандистская картинка о якобы конфликте интересов между ФСБ и ГРУ создаётся лишь для внешнего пользователя и для самих украинцев. По их расчётам, подобные вбросы демотивируют военных, снизив эффективность российских подразделений.

При этом эмоциональная обёртка этой фейковой конфетки вполне может "пробить" не только неискушённого читателя, но и опытных людей, включая военных блогеров. Их, как правило, используют втёмную те информаторы, которые, как правило, работают на СБУ или западные спецслужбы, кто-то просто гонится за дешёвой популярностью и ростом числа подписчиков, тем самым невольно работая на руку украинской стороне и способствуя дестабилизации обстановки в России. Очень важно не попадаться на уловки и не подставлять себя же, поскольку сложно будет потом доказать, что вы своим репостом фейковой информации не совершали госизмены, а пытались просто понять, что происходит.

Куратор: Олег Артюков
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