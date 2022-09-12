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Автор Олег Артюков

Без сюрпризов: главные результаты ЕДГ-2022

Политика » Выборы » Региональные

В России продолжают подводить итоги Единого дня голосования.

Без сюрпризов: главные результаты ЕДГ-2022

В этом году в 14 российских регионах прошли выборы губернаторов (в ещё одном — главу выбрали депутаты местного парламента), в шести субъектах Федерации выбирали депутатов законодательных собраний, в административных центрах 12 российских регионов выбирали горсоветы и гордумы. А вообще, выборы разного уровня прошли в 82 российских регионах.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса голосование было многодневным. В этом году региональные избиркомы имели право самостоятельно устанавливать продолжительность выборов. В большинстве регионов сохранили трёхдневное голосование. В нескольких — выборы прошли 10 и 11 сентября. И ещё в несколько регионах голосовали один день.

Кроме того, в нескольких российских регионах избиратели могли проголосовать дистанционно. В том числе, на выборах муниципальных депутатов в Москве. И в столице онлайн-голосование заметно сказалось на активности избирателей. В 2017 году в Москве на муниципальных выборах проголосовало 15 процентов избирателей. В этом году — почти 34 процента. Всего в онлайн-голосовании в Москве было выдано 1 748 616 бюллетеней и получено 1 692 196 голосов. На избирательные участки пришли 695 214 избирателей.

Что касается выборов глав регионов, то здесь особых сюрпризов никто не ожидал. Их и не произошло. В восьми регионах действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов набрали более 80 процентов голосов. В трёх регионах — более 70 процентов. Ещё в трёх — более 60 процентов.

Самый лучший результат у главы Бурятии Алексея Цыденова, который набрал 86,23% голосов избирателей. Меньше остальных набрал глава Удмуртии Александр Бречалов — 64,37%. Но, конечно, такой результат трудно считать неудачным, учитывая, что в Удмуртии второго тура губернаторских выборов и близко не было.

На выборах депутатов законодательных собраний победу одержала "Единая Россия": в Удмуртии, Северной Осетии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

В "Единой России", судя по комментарию секретаря генсовета партии Андрея Турчака, результатами довольны. При этом, Турчак отметил высокий результат на выборах в городские думы.

"В традиционно сложных для партии административных центрах на выборах в гордумы мы суммарно взяли 81 процент мандатов. И это даже немного выше, чем на выборах в заксобрания — 79,9 процента мандатов. При этом, нет разницы между регионами, где выборы проводились по смешанной системе, и регионами с мажоритаркой — везде у нас квалифицированное большинство, кроме Кирова, чуть-чуть не добрали", — сказал Турчак. На выборах в Кировскую гордуму единороссы получили около 34% голосов.

На втором месте с большим отставанием КПРФ (если говорить о выборах в законодательные собрания регионов). Только в Северной Осетии коммунистов опередили представители "Справедливой России — За правду". Но не в такой степени, чтобы бросить вызов "Единой России".

ЛДПР пока прочно удерживает третье место по популярности. То есть, можно сказать, что в этом избирательном цикле партии удалось удержать свои позиции.

Но надо отметить, что на этих выборах оппозиция не продемонстрировала никаких достижений. В прошлом и позапрошлом годах тем же коммунистам удалось заметно потеснить единороссов на выборах в ряде регионов. В этом году ничего подобного не произошло.

Что касается остальных партий, то, пожалуй, можно отметить "Новых людей", которые сумели подтвердить свой статус политической силы, представители которой могут добиваться успеха на выборах. И ещё "Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость", представители которой будут в новом составе заксобрания Сахалинской области.

Но, в целом, выборы прошли без каких-либо сюрпризов. "Единая Россия" остаётся лидирующей партией в политической жизни страны. Оппозиционные партии на этих выборах выдающихся результатов не показали. Что, в общем-то, тоже было предсказуемо.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы кпрф лдпр выборы бурятия депутаты удмуртия единая россия справедливая россия
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