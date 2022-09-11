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Автор Дмитрий Плотников

Эксперты: выборы на Дальнем Востоке прошли без нарушений и спрогнозировано

Политика » Выборы

Дальний Восток закончил выборы. В Петропавловске-Камчатском и Владивостоке выбирали депутатов Городской думы, на Сахалине парламентариев в Облдуму, а в Бурятии выбирали губернатора.

Эксперты: выборы на Дальнем Востоке прошли без нарушений и спрогнозировано

Избирательные участки закрыты и участковые комиссии приступили к подсчёту голосов.

По словам социолога, гендиректора Центра стратегического проектирования Виктора Потуремского выборы прошли без серьёзных нарушений (за исключением хакерской атаки на сайт ДЭГ).

"В этом году кампания проходит более чисто. Интерес к выборам есть, есть конкуренция. Нет громких скандалов, нет использования серых технологий", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что в этот раз меньше стало откровенного популизма и "манипулятивных кампаний", а программы кандидатов были более содержательны. Это всё достигнуто, за счет того, что ушла дискредитировавшая себя несистемная оппозиция, убеждён Потуремский.

Анализируя выборы в этих регионах, обозреватели единодушно отмечают, что "Единая Россия" сохранит свои позиции, а по оптимистичным ожиданиям, партия власти улучшит позиции по сравнению с прошлым годом.

К примеру, доктор политических наук, глава института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин полагает, что основная тенденция нынешней кампании в том, что сегодняшняя "многопартийная система в сознании и действиях людей все больше превращается в двухпартийную: это "Единая России" и все остальные понемножку".

Дальний Восток тоже укладываются в это, подчеркнул аналитик.

"В условиях спецоперации и самомобилизации людей мы видим, что люди голосуют за власть. Они считают, что в достаточно драматической ситуации уже не до политических игр, которые можно допускать в более-менее благоприятное время. Безусловно, главным бенефициаром этого станет "Единая Россия", которая и получит большинство голосов", — заявил Ярулин.

Он особо отметил, что доминирующая партия выделяется явно и чётко, а все остальные играют роль "функции при ней". Заметно предварительное "проседание" коммунистического блока — народ уже не готов поддерживать коммунистов так как поддерживал ранее. Теряют позиции и "либерало-демократы", довольно слабо проголосовали за СРЗП и партию "Новые люди".

"Если все партии, кроме ЕР не способны показать сколько-нибудь серьезный результат, то мы и дальше будем видеть переструктурирование партийного пространства", — подытожил Ярулин.

Предварительный итог подчёркивает успех государственной политики на Дальнем Востоке. Программа опережающего развития региона, объявленная Владимиром Путиным, только прибавила доверия к власти. Немало для этого сделал полномочный представитель в ДФО Юрий Трутнев, которые смог консолидировать всех местных губернаторов. Это показывает, что задача Трутневым полностью выполнена, а поэтому "дальневосточные" системные оппозиционеры постепенно теряют свои позиции.

Предварительный итог показывает, что выборы в данных регионах несомненно легитимны. На 18:00 по местному времени на Сахалине проголосовало более 28 процентов избирателей.

Также отмечается оперативная реакция избирательных комитетов на сообщения о нарушениях. Нет сомнения, что результаты выборов будут признаны легитимными, а итоги голосования не вызовут сомнений от всех партий.

Куратор: Олег Артюков
Темы дфо илдус ярулин юрий трутнев владимир путин
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