Горбачёв убирал лидеров Восточной Европы, желавших сохранить Варшавский договор

Почему выступление Горбачёва в ООН назвали антифултонской речью, когда в США решили, что распад Советского Союза не за горами, и правда ли, что лидеры ГДР и Чехословакии не хотели выходить из Варшавского договора, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой д. ист. н, профессор Санкт-Петербургского университета Матвей Полынов.

— Матвей Фёдорович, известно, что во внутренней политике Горбачёв был очень ловким интриганом, карьеристом. Но в профессиональном плане особых успехов не достиг. Я даже не помню, что хорошего было сделано с 1985 по 1991 год. А какой была его внешнеполитическая линия?

— Внешней политикой Горбачёв очень любил заниматься. Она стала монополией двух людей в Советском Союзе:

Горбачёва,

Шеварднадзе.

Их внешнеполитическая концепция получила название "новое политическое мышление".

Концепция формировалась с 1985 года по декабрь 1988 года и завершилась выступлением Горбачёва 7 декабря 1988 года на Генеральной ассамблее ООН. В историю оно вошло как антифултонское выступление.

Фултонское выступление Черчилля 5 марта 1946 года официально открывает начало холодной войны, а выступление Горбачёва, вроде как, закрывает холодную войну, поэтому называется антифултонским.

Во-первых, он объявляет о радикальном сокращении группы советских войск в Германии, о выводе советских войск из Восточной Европы, резком сокращении войск и военной техники в странах Варшавского договора в Центральной и Восточной Европе.

Во-вторых, Горбачёв сказал о свободе выбора народами своей судьбы.

Эта речь была крайне восторженно встречена НАТО и США, но вместе с тем в Белом доме сделали вывод, что Советский Союз в кризисе. "Новое политическое мышление" приводит к стратегическому отступлению Советского Союза на мировой арене.

Частью "нового политического мышления" является так называемая доктрина Горбачёва. Она сменила доктрину Брежнева, которая появляется в 1968 году, когда Советский Союз вводит в Европу войска, и Брежнев обосновывает это тем, что если в стране Варшавского договора существует угроза реставрации капитализма, то остальные социалистические страны имеют право ей оказать помощь. Такую же политику проводили Сталин и Хрущёв. Советский Союз сохранял свою сферу влияния в Центральной и Восточной Европе. Это было необходимо, чтобы сохранять статус-кво в Европе, потому что там находятся два военно-политических блока:

НАТО,

Варшавский договор.

Выход любой страны из Варшавского договора рассматривался Советским Союзом как ослабление Варшавского договора и нарушение статуса-кво.

Горбачёв стал проводить политику свободы выбора народами своей судьбы. Александр Николаевич Яковлев потом признавался, что уже в апреле 1985 года Горбачёв дал ему секретное поручение посетить все столицы стран Варшавского договора и сказать, что они должны теперь проводить ту политику, которую считают нужной, а Советский Союз "не будет нести никакой ответственности за вашу деятельность".

Эти страны оказались в очень трудном положении. Они всегда согласовывали все вопросы с Советским Союзом, и Советский Союз с ними согласовывал свою политику, чтобы проводить единую внешнеполитическую линию. Теперь же ситуация резко изменилась.

По мере радикализации внутренних реформ некоторые страны Восточной Европы не стали поддерживать Горбачёва. Например, в ГДР — Эрих Хонеккер и в Чехословакии — Густав Гусак.

И, несмотря на то, что Горбачёв объявил о невмешательстве во внутренние дела восточноевропейских стран, он создавал такие условия, чтобы его противники были освобождены от занимаемых должностей.

Так, в 1987 году Горбачёв сказал Густаву Гусаку: "Густав Никодемович, ваше время прошло".

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