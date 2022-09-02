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Автор Ольга Лебедева

Эндрю Корыбко: Путин соболезнованием семье Горбачёва остудил пыл Запада

Политика

Западные политики не упустили возможности использовать смерть единственного президента СССР Михаила Горбачёва, чтобы, так сказать, на контрасте, патетически заявить об "ужасах путинского режима".

Эндрю Корыбко: Путин соболезнованием семье Горбачёва остудил пыл Запада

Например, в Twitter* комитета Сената США по международным отношениям написано:

"Горбачёв изменил мировую историю, приняв демократию и установив конструктивные отношения с США и Европой. Я выражаю свои соболезнования его семье и российскому народу, которые сегодня страдают от диктатора, одержимого идеей переписать карту Европы” (подпись: сенатор Боб Менендес (D-Нью-Джерси).

"Он был смелым лидером, который не побоялся противостоять реальности и наметил исторический, конструктивный и гуманный путь для своей страны и для всего мира. Он верил в современную Россию и никогда не стал бы военным преступником, каким является Путин” (сенатор Патрик Лихи (D-Vermont).

Президент США Джо Байден назвал Горбачёва "редким лидером", которому "хватило воображения увидеть, что возможно другое будущее, и смелости рискнуть всей своей карьерой ради его достижения".

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "покойный Михаил Горбачёв был ответственен за то, что позволил демократии восторжествовать в Европе, особенно в её центральной и восточной частях".

"Мы не забудем, что перестройка сделала возможной попытку установления демократии в России <…> его уход произошёл в то время, когда эта демократия потерпела крах, поскольку президент России Владимир Путин ведёт ужасную войну против соседней страны, Украины, и роет новые окопы в Европе”, — заявил Шольц.

Путин был честнее "западных коллег"

На фоне патетических речей западных политиков соболезнование российского президента семье Горбачёва прозвучало несколько суховато.

"Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, который оказал глубокое влияние на ход мировой истории, — написал Владимир Путин в телеграмме родным усопшего. — Он глубоко понимал, что реформы необходимы, и стремился предложить решения насущных проблем".

И тут же западные СМИ из-за лаконичности текста обвинили его — в очередной раз — в желании "воссоздать СССР" и "имперских амбициях".

"За великое будущее великой державы"

По мнению американского политолога русского происхождения Эндрю Корыбко, обвиняющие российского лидера западные газетчики, что называется, "сели в лужу":

"Нет ничего противоречивого или удивительного в том, что такой человек, как президент Путин, одновременно признаёт настоятельную необходимость реформ в позднесоветскую эпоху, сетует на катастрофические геополитические и гуманитарные последствия связанных с этим действий Горбачёва и защищает интересы своей великой державы в соответствии с международным правом, и при этом никогда не тоскует по восстановлению бывшей коммунистической сверхдержавы", — написал он в статье для сайта OneWorld.

Корыбко отмечает, что "искажённая интерпретация западными СМИ геостратегических намерений" России "дискредитирована" Путиным в его телеграмме в адрес родных и близких Горбачёва:

"Эти соболезнования не соответствуют тому, что можно было бы ожидать от высшего должностного лица якобы "неоколониалистского / империалистического” и "ревизионистского” государства, гражданам которого промыли мозги, заставив быть недовольными распадом СССР, которым руководил Горбачёв. Напротив, они (россияне) чрезвычайно гордятся независимостью своей страны от былой сверхдержавы, хотя многие всё ещё сожалеют о том, как хаотично развивался этот процесс. Лучше всего на этот счёт выразился Дмитрий Песков, цитируя известную шутку своего босса о том, что "у вас нет сердца, если вы не сожалеете о распаде Советского Союза, но у вас нет мозгов, если вы хотите его восстановления”, — пишет американский политолог.

По его словам, "у последнего лидера СССР гораздо более уродливое наследие, чем утверждают западные политики и масс-медиа".

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша ссср олаф шольц джо байден владимир путин дмитрий песков михаил горбачев
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