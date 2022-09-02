Западные политики не упустили возможности использовать смерть единственного президента СССР Михаила Горбачёва, чтобы, так сказать, на контрасте, патетически заявить об "ужасах путинского режима".
Например, в Twitter* комитета Сената США по международным отношениям написано:
"Горбачёв изменил мировую историю, приняв демократию и установив конструктивные отношения с США и Европой. Я выражаю свои соболезнования его семье и российскому народу, которые сегодня страдают от диктатора, одержимого идеей переписать карту Европы” (подпись: сенатор Боб Менендес (D-Нью-Джерси).
"Он был смелым лидером, который не побоялся противостоять реальности и наметил исторический, конструктивный и гуманный путь для своей страны и для всего мира. Он верил в современную Россию и никогда не стал бы военным преступником, каким является Путин” (сенатор Патрик Лихи (D-Vermont).
Президент США Джо Байден назвал Горбачёва "редким лидером", которому "хватило воображения увидеть, что возможно другое будущее, и смелости рискнуть всей своей карьерой ради его достижения".
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "покойный Михаил Горбачёв был ответственен за то, что позволил демократии восторжествовать в Европе, особенно в её центральной и восточной частях".
"Мы не забудем, что перестройка сделала возможной попытку установления демократии в России <…> его уход произошёл в то время, когда эта демократия потерпела крах, поскольку президент России Владимир Путин ведёт ужасную войну против соседней страны, Украины, и роет новые окопы в Европе”, — заявил Шольц.
На фоне патетических речей западных политиков соболезнование российского президента семье Горбачёва прозвучало несколько суховато.
"Михаил Горбачёв был политиком и государственным деятелем, который оказал глубокое влияние на ход мировой истории, — написал Владимир Путин в телеграмме родным усопшего. — Он глубоко понимал, что реформы необходимы, и стремился предложить решения насущных проблем".
И тут же западные СМИ из-за лаконичности текста обвинили его — в очередной раз — в желании "воссоздать СССР" и "имперских амбициях".
По мнению американского политолога русского происхождения Эндрю Корыбко, обвиняющие российского лидера западные газетчики, что называется, "сели в лужу":
"Нет ничего противоречивого или удивительного в том, что такой человек, как президент Путин, одновременно признаёт настоятельную необходимость реформ в позднесоветскую эпоху, сетует на катастрофические геополитические и гуманитарные последствия связанных с этим действий Горбачёва и защищает интересы своей великой державы в соответствии с международным правом, и при этом никогда не тоскует по восстановлению бывшей коммунистической сверхдержавы", — написал он в статье для сайта OneWorld.
Корыбко отмечает, что "искажённая интерпретация западными СМИ геостратегических намерений" России "дискредитирована" Путиным в его телеграмме в адрес родных и близких Горбачёва:
"Эти соболезнования не соответствуют тому, что можно было бы ожидать от высшего должностного лица якобы "неоколониалистского / империалистического” и "ревизионистского” государства, гражданам которого промыли мозги, заставив быть недовольными распадом СССР, которым руководил Горбачёв. Напротив, они (россияне) чрезвычайно гордятся независимостью своей страны от былой сверхдержавы, хотя многие всё ещё сожалеют о том, как хаотично развивался этот процесс. Лучше всего на этот счёт выразился Дмитрий Песков, цитируя известную шутку своего босса о том, что "у вас нет сердца, если вы не сожалеете о распаде Советского Союза, но у вас нет мозгов, если вы хотите его восстановления”, — пишет американский политолог.
По его словам, "у последнего лидера СССР гораздо более уродливое наследие, чем утверждают западные политики и масс-медиа".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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