Время уничтоженных шансов: эксперты о правлении Михаила Горбачёва

Во вторник вечером стало известно, что в Москве на 92-м году жизни скончался первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв. Хотя стоит заметить, что этот пост он занимал менее полутора лет, куда дольше Горбачёв был генеральным секретарём ЦК КПСС. Высший партийный пост был по сути и высшим постом в государстве.

Не скажем ничего нового, когда отметим, что оценки и отношение к Михаилу Сергеевичу в России радикально отличаются от западных. Это ещё раз проявилось в нынешних комментариях. Оценок масса — но на Западе они практически все комплиментарные, а вот в нашей стране… Даже термин такой есть, "горбачёвофобия".

И понятно, почему. Для многих наших сограждан имя Горбачёва неразрывно связано с развалом Советского Союза. Это было прямое следствие реформ, запущенных Горбачёвым и его окружением.

Кроме того, экс-президент СССР был политиком, который не оправдал возложенных на него надежд. Ведь первое время после того, как Горбачёв стал генсеком в марте 1985 года, он был весьма популярен. Молодой лидер, нацеленный на перемены, на то, чтобы сделать жизнь людей лучше — ну как его можно было не поддержать?

Но очень скоро поддержка сменилась разочарованием. Затеянная Горбачёвым перестройка не оправдала надежд на лучшую жизнь, наоборот, стало ещё хуже. Горбачёва его немногочисленные поклонники из числа интеллигенции пытаются оправдать. Но оправдания, по сути, сводятся к тому, что народ реформатору достался не тот. Не оценил в полной мере его усилий.

Доцент кафедры истории и теории политики факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Бубнов считает время пребывания Горбачёва у власти временем упущенных возможностей.

"Советский Союз эпохи Горбачёва — это страна с очень огромным потенциалом, аналогичным современному Китаю. Это потенциал, который мог развиться и в экономическое лидерство в мире, и в достойный уровень жизни для людей. И деятельность Горбачёва — это череда ошибок, иногда осознанных, иногда просто нехватка политического образования, политического опыта, которая привела к тому, что эти прекрасные шансы не были реализованы", — сказал политолог "Правде.Ру".

По его мнению, этим будет оцениваться в исторической памяти деятельность Горбачёва.

"Чем дальше будет отступать от нас эпоха Горбачёва, тем явственнее эти упущенные, уничтоженные шансы. И распад Советского Союза, который на его совести в значительной степени, привёл к многочисленным кровавым конфликтам, последствия которых мы до сих расхлёбываем", — считает Александр Бубнов.

Преподаватель РГГУ Иван Кулаков отметил, что если говорить о деятельности Михаила Горбачёва во главе государства, то в российском обществе сложилась крайне негативная оценка. Особенно среди людей старше 40 лет, которые пережили распад Советского Союза, были свидетелями происходивших в стране процессов.

Политолог в беседе с "Правдой.Ру" отметил, что Горбачёв был опытным аппаратным деятелем, учитывая тот факт, что возглавил СССР. Однако оказавшись на вершине власти, он начал вести абсолютно непоследовательную политику.

"И "благодаря" деятельности этого человека, его непоследовательной политике территории, собранные в такую сложную наднациональную конструкцию, который был Советской Союз, начали разваливаться. Буквально за пять-шесть лет всплыли все язвы межнациональной розни. Это как раз "благодаря" тому, что началась так называемая политика демократизации, гласность", — считает Иван Кулаков.

"Как раз политика Михаила Сергеевича, его соратников, которые его к этому, в том числе, подталкивали, открыла просто ящик Пандоры. И этот вакуум открывшийся заполнился различного рода националистическими течениями, движениями, идеологами, которые впоследствии формировали будущие национальные правительства, какие-то оппозиционные группки, раскалывали страну. Но это "благодаря" именно Горбачеву", — полагает политолог.

По его мнению, с приходом к власти Горбачёва в большой стране после чёткого системного управления, где-то жёсткого даже, начались процессы по ослаблению всей системы.

"И буквально за несколько лет было разрушено то, что строилось десятилетиями. И то, что отстояли в годы Великой Отечественной войны. А из-за того, что в верхах оказался человек, который толком со своей командой не понимал, как менять, куда менять, в какую сторону менять и предпринимал такие хаотичные действия… В итоге это вылилось в то, что страну начали просто дербанить различные группировки и по национальному признаку, и по финансовым интересам", — отметил Иван Кулаков.