Не день для "Эха"

Радиостанция "Эхо Москвы" начала своё вещание 22 августа 1990 года. То есть сегодня ей могло бы исполнится 32 года. Могло бы, но не исполнилось. Поскольку в начале марта радиостанция была ликвидирована из-за систематического распространения фейков.

То есть, собственно говоря, занималась привычным делом. Многие ведь помнят, что и как на "Эхе Москвы" рассказывали о чеченских кампаниях. Или о событиях августа 2008 года, когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию. Или по воссоединению Крыма с Россией.

То есть сотрудники бывшей редакции и лично экс-главред Алексей Венедектов (включен в список СМИ-иноагентов Минюста) и могут этим гордиться — свобода слова, разные точки зрения и всё такое прочее. Но гордиться-то нечем.

Что очевидно, так это то, что с закрытием "Эха Москвы" масса спикеров-русофобов лишилась площадки. Теперь все эти Быкова, Гуриевы, Латынины, Орехи, Плющевы и прочие разбрелись по Youtube-каналам и социальным сетям. Но это всё не то, конечно же.

Стоит заметить, что сейчас YouTube-канал "Живой гвоздь" позиционируется как наследник "Эха Москвы". Но аудитория весьма небольшая, видеоролики набирают в среднем менее 80 тысяч просмотров. Экс-"Эхо Москвы" проваливается по просмотрам в YouTube. Как-то не слишком-то солидно для наследника успешной радиостанции.

А именно таковой Алексей Венедиктов и считает "Эхо Москвы".

"Если в мае-июле 2021 Эхо Москвы в Москве слушало ежедневно в среднем 978 тыс человек, то ныне радио, вещающее на незаконно отнятой у нас частоте, в мае-июле 2022 слушает ежедневно в Москве 210 тыс человек", — сообщил он в своём Telegram-канале.

Но тогда как же объяснить, что Youtube-канал такой аудиторией похвастаться не может? Да просто многие люди включали радио на фоне — болтает кто-то, да и ладно. Реальным показателем популярности считать это сложно.

Тем более, что обсуждали ведущие "Эха" такие темы и с такой подачей, которые были интересны только узкому кругу либеральной тусовки. Да в общем-то совсем не факт, что и тусовке-то они интересны были. Так что ценность "Эха Москвы" именно как средства массовой информации тоже под большим вопросом.

А потому полагаем, что 22 августа вовсе не является днем, когда стоит вспоминать, что некогда существовала такая радиостанция. Тем более, что есть несравнимо более значимое событие — День государственного флага России.