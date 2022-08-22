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Автор Антон Куликов

Не день для "Эха"

Политика

Радиостанция "Эхо Москвы" начала своё вещание 22 августа 1990 года. То есть сегодня ей могло бы исполнится 32 года. Могло бы, но не исполнилось. Поскольку в начале марта радиостанция была ликвидирована из-за систематического распространения фейков.

Не день для "Эха"

То есть, собственно говоря, занималась привычным делом. Многие ведь помнят, что и как на "Эхе Москвы" рассказывали о чеченских кампаниях. Или о событиях августа 2008 года, когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию. Или по воссоединению Крыма с Россией.

То есть сотрудники бывшей редакции и лично экс-главред Алексей Венедектов (включен в список СМИ-иноагентов Минюста) и могут этим гордиться — свобода слова, разные точки зрения и всё такое прочее. Но гордиться-то нечем.

Что очевидно, так это то, что с закрытием "Эха Москвы" масса спикеров-русофобов лишилась площадки. Теперь все эти Быкова, Гуриевы, Латынины, Орехи, Плющевы и прочие разбрелись по Youtube-каналам и социальным сетям. Но это всё не то, конечно же.

Стоит заметить, что сейчас YouTube-канал "Живой гвоздь" позиционируется как наследник "Эха Москвы". Но аудитория весьма небольшая, видеоролики набирают в среднем менее 80 тысяч просмотров. Экс-"Эхо Москвы" проваливается по просмотрам в YouTube. Как-то не слишком-то солидно для наследника успешной радиостанции.

А именно таковой Алексей Венедиктов и считает "Эхо Москвы".

"Если в мае-июле 2021 Эхо Москвы в Москве слушало ежедневно в среднем 978 тыс человек, то ныне радио, вещающее на незаконно отнятой у нас частоте, в мае-июле 2022 слушает ежедневно в Москве 210 тыс человек", — сообщил он в своём Telegram-канале.

Но тогда как же объяснить, что Youtube-канал такой аудиторией похвастаться не может? Да просто многие люди включали радио на фоне — болтает кто-то, да и ладно. Реальным показателем популярности считать это сложно.

Тем более, что обсуждали ведущие "Эха" такие темы и с такой подачей, которые были интересны только узкому кругу либеральной тусовки. Да в общем-то совсем не факт, что и тусовке-то они интересны были. Так что ценность "Эха Москвы" именно как средства массовой информации тоже под большим вопросом.

А потому полагаем, что 22 августа вовсе не является днем, когда стоит вспоминать, что некогда существовала такая радиостанция. Тем более, что есть несравнимо более значимое событие — День государственного флага России.

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