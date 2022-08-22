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Автор Антон Куликов

Примаков предложил конкурс на лучшее видео с экс-депутатом Пономарёвым

Политика

Глава Россотрудничества Евгений Примаков предложил объявить "творческий конкурс" на лучшее видео с бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым, "ползающим на сломанных ногах".

Примаков предложил конкурс на лучшее видео с экс-депутатом Пономарёвым

Об этом Примаков (на фото) написал в своём Telegram-канале после того, как Пономарёв накануне заявил о причастности некоего "партизанского движения" к убийству дочери публициста Александра Дугина Дарьи.

Ухмыляющийся Пономарёв в эфире одного из Youtube-каналов сообщил, что за подрывом автомобиля дочери Дугина якобы стояла какая-то "Национальная республиканская армия". Доказательств Пономарёв никаких не привёл. Впрочем, как обычно. Зато заявил, что эта организация якобы причастна ко "многим другим акциям прямого действия" на территории России в последние месяцы.

Это заявление экс-депутата Госдумы, получившего несколько лет назад украинское гражданство, прокомментировал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, "мы не можем объявлять "баунти" (награду — Прим. ред.) за голову условного Пономарева, этим будут заниматься правоохранительные органы".

Но, продолжил он, кто "запретит, например, оплату журналистского труда — что-то вроде творческого конкурса".

"Например, конкурс на лучшее видео или фото Пономарёва (почему бы и нет?), ползающего на сломанных ногах и извиняющегося, сплёвывая зубы. Никаких увечий, мы ни в коем случае не хотим ничего такого. Оплата исключительно за творческую работу — фото, видео. А уж как вы его получите — тут только ваша креативность истинный критерий", — написал Примаков.

Стоит отметить, что Илья Пономарёв был не единственным, кто выступил с отвратительным комментарием после гибели Дарьи Дугиной. Некоторые представители несистемной оппозиции, покинувшие Россию, также позлорадствовали.

Депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов призвал "приглушить эмоции". По его словам, особенно это следует сделать лидерам общественного мнения, поскольку подобные эмоции им себе позволять нельзя.

"Вы не можете себе их позволить, тем более, в паблике. По-моему, нашему народу, стране не нужны ничьи "переломанные ноги" и "ползающие на коленях" враги. Не нужны предатели в клетках и показательные расстрелы", — написал Попов в своём Telegram-канале.

"Мы — другие. Не как они. И эту другость мы сейчас отстаиваем на всех фронтах. Лучшие из нас отстаивают её с оружием в руках. Расчеловечивание — удел наших противников. Нам же нужны справедливость и правосудие", — подчеркнул он.

Отметим, в понедельник ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. По данным спецслужбы, "преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами".

В ФСБ сообщили, что исполнителем является гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию с дочерью 23 июля. После теракта Вовк и её дочь выехали через Псков в Эстонию 21 августа. Материалы по этому делу были переданы в Следственный комитет.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы евгений примаков
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