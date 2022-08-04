Политтехнолог из окружения Беглова оказался связан с СБУ и "оранжевой революцией"

Накануне мы рассказали о тесной связи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с известным в 90-е годы авантюристом и мошенником Михаилом Креймером. В 2009 году Беглов, будучи главой Совета по поддержке казачества при Президенте РФ инициировал создание Международного фонда поддержки казачества, главой которого стал Креймер. Новоявленный спаситель казачества в СМИ представлялся то бывшим сотрудником КГБ, то офицером ГРУ, то академиком.

Но на момент назначения главой фонда уже было доподлинно известно, что все ипостаси Креймера являются выдумкой. В частности, об этом рассказывал экс-глава российского подразделения Интерпола Владимир Овчинский. В 2011 году ряженый спаситель казачества был осужден на 7 лет за мошенничество в особо крупном размере. Однако Креймер действительно оказался связан со спецслужбами, вот только не российскими, а как минимум, украинскими.

Серый кардинал "оранжевой революции"

В конце 80-х годов Михаил Креймер окончил Куйбышевский медицинский институт. Доподлинно не известно по какой специальности, но сам он представлялся, среди прочего, доктором психологических наук. Учитывая тот факт, что другие звания авантюриста оказались фейком, крайне вероятно, что докторской степени у Креймера не было, однако его умение втираться в доверие и располагать к себе людей говорит о том, что он действительно мог изучать психологию.

В 1993 году, после двух лет срочной службы в армии, Креймер основал информационно-аналитическое агентство "МиК — Маркетинг и Консалтинг". Организация занималась избирательными кампаниями различных уровней в регионах России. В том числе Креймер, в качестве политтехнолога, состоял в избирательном штабе Бориса Ельцина и консультировал пиар-менеджеров Леонида Кучмы.

В 2004 году Креймер был привлечен к еще одной избирательной кампании на Украине. Он стал помощником Александра Зинченко, главы избирательного штаба Виктора Ющенко. В окружение Ющенко Креймер попал не случайно. По словам бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-зампредседателя СБУ Александра Скипальского, взять Креймера к себе Зинченко посоветовал его другой помощник Леонид Михайленко, на тот момент действующий сотрудник разведки Украины.

Как известно, первые выборы Виктор Ющенко проиграл Виктору Януковичу, после чего в стране был устроен очередной майдан, получивший название "оранжевая революция". Вдохновителем "оранжевой революции" стал как раз Зинченко, он возглавил исполком так называемого Комитета национального спасения. В этой роли Зинченко организовывал протесты и выступал перед собравшимися. Западные страны и различные НКО открыто поддерживали Ющенко и организованные от его имени протесты. После повторных выборов и победы Ющенко, Зинченко занял пост госсекретаря, а Креймер, в свою очередь, стал при нем советником.

Эксперты называют "оранжевую революцию" той чертой, после которой началась радикализация настроений на Украине, в итоге вылившаяся в вооруженный конфликт на востоке страны. Именно при Ющенко была запущена так называемая декоммунизация и героизация нацистских преступников, а также притеснение русскоязычного населения.

Были ли причастны к этому Зинченко и Креймер на 100 процентов утверждать сложно, но есть один любопытный факт. Креймер, представляясь академиком, действительно состоял в одной необычной организации — "Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка". В 2008 году эта "академия" была ликвидирована Верховным судом РФ за то, что раздавала всем желающим фальшивые звания и награды. Представители этой организации занимались, в том числе, распространением фейков о Великой Отечественной войне.

Один из ярких представителей — Степан Кашурко. В 1965 году он уволился из вооруженных сил СССР в звании капитан-лейтенанта, а в конце 90-х "всплыл" уже в чине одновременно и адмирала, и генерал-полковника. Официально такой комбинации быть не может, звания были присвоены той самой "Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка". Они позволяли Кашурко "авторитетно" распространять фейки об истории ВОВ. Например, он представлялся адъютантом маршала Ивана Конева и уже от его имени рассказывал о "зверствах" Красной Армии. В дальнейшем эти фейки распространялись уже украинскими ряжеными "учеными" и "докторами наук" под видом достоверной информации.

Украинский след в биографии Беглова

Все описанные события происходили еще до 2009 года. То есть до того момента, как Александр Беглов доверил Михаилу Креймеру управление Международным фондом поддержки казачества. По какой причине Беглов проигнорировал столь примечательные факты из биографии Креймера, вплоть до возможного сотрудничества с иностранными спецслужбами и вероятную причастность к насаждению антироссийских настроений на Украине, не ясно. Однако это уже не первый человек в окружении губернатора Петербурга, связанный с событиями на Украине.

Еще в апреле СМИ узнали о связи Беглова с московским бизнесменом Теймуразом Хихинашвили, который владеет в Петербурге предприятием по производству искусственных алмазов. В то же время предприниматель является близким другом и бизнес-партнером украинского олигарха Игоря Коломойского, одного из основателей неонацистского полка "Азов", признанного Верховным судом России террористической организацией. Интересно, что именно Коломойского связывают с восхождением Ющенко на президентский пост. А, как уже отмечалось, непосредственное участие в этом процессе принимал Михаил Креймер.

К сожалению, установить в настоящее время местонахождение Креймера не представляется возможным. Он уже должен был освободиться из заключения, но в информационное поле так и не вернулся. Вполне вероятно, что ставленник Беглова, с которым он собирался возрождать российское казачество, сейчас может находиться на Украине.