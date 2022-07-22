Иноагент Венедиктов не будет наблюдать за выборами. И это логично

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом) не войдёт в новый состав Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице. Совет он возглавлял в течение восьми лет, а также был членом второго и третьего созывов Общественной палаты Москвы.

В сентябре муниципальные выборы пройдут в 125 из 146 районов Москвы. Всего в столице 1735 мандатов муниципальных депутатов, на этих выборах будут замещаться 1417 мандатов.

Сам Венедиктов пожелал новому главе штаба Вадиму Ковалёву "максимальной удачи", а также "сохранять открытость штаба, его оперативность, его точность".

Напомним, в начале марта 2022 года совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" решил ликвидировать радиостанцию, её сайт и все аккаунты в социальных сетях. В апреле Алексей Венедиктов объявил, что отказался от предложения выдвигаться в новый состав Общественной палаты Москвы.

Впрочем, было ли такое предложение в реальности, вопрос открытый. Во всяком случае, в Союзе ветеранов Афганистана, в котором Венедиктову якобы предлагали выдвигаться в Общественную палату, эту информацию опровергли.

Но в любом случае, довольно сложно понять, какие функции были бы в Общественной палате у человека, который признан иноагентом. То есть официально подтверждено, что он находится под иностранным влиянием. В список, напомним, Венедиктов был включён Минюстом в конце апреля.

Тем более, и ранее были вопросы относительно пребывания Венедиктова на постах в общественных структурах Москвы. Он и сам не делал особого секрета из поддержки структур Алексея Навального*.

Как и из тесных связей с беглым олигархом Владимиром Гусинским, проводником влияния которого экс-главред "Эха Москвы" всегда являлся. В том числе и занимая посты в общественных структурах.

С начала спецоперации Алексей Венедиктов занял откровенно проукраинскую позицию. И было бы странно, если б человек, который поддерживает враждебную сторону, продолжал возглавлять Общественный штаб по наблюдению за выборами. Тем более с учётом того, какое значение придаётся именно общественному наблюдению, которое стало неотъемлемой частью избирательного процесса в России.

А что касается нового состава Общественного штаба, то первого его заседание состоится 25 июля. Возглавил его Вадим Ковалёв, его заместителями были назначены Илья Массух, Александр Асафов, Максим Буре.

Илья Массух возглавил также штаб по наблюдению за электронным голосованием, его заместителем утвержден Владимир Чернецкий. Алексей Спиваков назначен руководителем группы наблюдателей.

*Внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму