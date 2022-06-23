Политтехнолог: запрет Госдепа на вывоз дипломатов обостряет отношения России с США

Министерство иностранных дел России назвало "враждебным” и "провокационным” решение Вашингтона не позволить "гуманитарному” рейсу забрать российских дипломатов, которым было приказано покинуть США.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД, Москва предупредила, что это решение правительства США стало ещё одним ударом по российско-американским двусторонним отношениям, "которые и так находятся в плачевном состоянии.”

Напомню, в среду Вашингтон отказался выдать разрешение на вылет для специального рейса, который должен был доставить российских дипломатов и их семьи домой. Этот шаг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала "враждебным":

"Администрация Байдена предпочла полностью игнорировать тот факт, что мы, по сути, говорим о гуманитарной акции”, — заявила дипломат, уточнив, что "самолёт должен был прилететь и забрать тех наших дипломатов, которым Госдепартамент приказал покинуть США к концу месяца.”

Захарова подчеркнула, что "провокационное поведение” американского правительства не останется без ответа. Она добавила, что Москва заранее предупредила Вашингтон о том, что, если он не допустит прибытия рейса, Россия ответит, в том числе асимметричным образом.

Зачем Госдеп пошёл на обострение отношений с Кремлём?

С чего это Госдеп заупрямился и не хочет выпускать дипломатов? Зачем ему это? И как мы будем вызволять из импровизированного плена своих дипломатов и чем можем ответить на "враждебный шаг"?

Эти вопросы Pravda.Ru задала политтехнологу Сергею Маркелову.

По его словам, запрет вывоза специальным бортом наших дипломатов из США — это ещё один пример нарастающей сложности дипломатических, и не только, отношений между Россией и США.

"Что в итоге случилось? Отказано в связи с тем, что есть большое принципиальное решение США по запрету полётов российских авиакомпаний. И вот, в ограничения, установленные этим большим решением, попал спецборт. Что является следствием из этого решения? Все российские дипломаты должны вылетать теми логистическими ресурсами, которые сегодня разрешены: бортами зарубежных авиакомпаний через европейские страны, либо через Ближний Восток. И неважно, регулярные это будут рейсы или специальные. Понятно, что это игра мускулами перед нами. Но факт остается фактом. Отпускать дипломатов — их отпустят. Скорее всего, разными рейсами дипломаты и их семьи улетят из США — кто через Европу, кто через Турцию, кто через Эмираты. Вариантов достаточно вполне".

Что же касается ответа России на "очередной враждебный шаг", как его оценила Мария Захарова, то, по мнению политтехнолога, вероятно, будут избраны какие-то варианты наших логистических, либо околологистических ответов в отношении американских дипломатов или в отношении всех дипломатов недружественных стран.

Прецеденты уже были

С начала российской спецоперации на Украине целый ряд западных стран выслал, в общей сложности, несколько сотен российских дипломатов. Кремль ответил тем же, указав представителям этих стран на дверь.

Что же касается США, то из-за ухудшения отношений между Вашингтоном и Москвой две страны за несколько лет до начала украинского конфликта взаимно высылали персонал дипмиссий друг друга. Причём, американские власти неоднократно обвиняли российских дипломатов в шпионаже, что Москва последовательно отрицала.

Последний эпизод, ставший поводом для дипскандала, связан с решением, принятым Госдепом в августе 2021 года: российские дипломаты, пробывшие в стране более трёх лет, должны были уехать. Вашингтон настаивал на том, что это была не высылка, а, скорее, ужесточение правил, направленных на то, чтобы Россия меняла своих дипломатов с той же частотой, что и посольство США в Москве.

Первые 24 российских представителя покинули Америку в начале сентября 2021 года.

Еще 27 российских дипломатов и членов их семей вылетели домой 30 января 2022 года.

Ожидается, что 30 июня США покинут еще 28 сотрудников посольства.

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