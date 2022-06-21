"Совершенно новый энтитет": Россия не захотела объединяться с Южной Осетией

Во вторник вновь в информационном пространстве появилась тема референдума о вхождении Южной Осетии в состав России.

Из комментариев заинтересованных сторон стало понятно, что речь идёт о юридических аспектах, которые не позволяют провести референдум тогда, когда планировалось. То есть, 17 июля.

Референдум в Южной Осетии назначил предыдущий глава республики Анатолий Бибилов. Вопрос был сформулирован следующим образом: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?"

Однако, вскоре Бибилов проиграл выборы. А новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума по вхождению республики в состав России.

Сегодня он вновь прокомментировал тему референдума. По словам Гаглоева, юридически непроработанная формулировка вопроса, который предлагалось вынести на обсуждение, "не может иметь юридическую силу и может стать обманом для избирателей".

Алан Гаглоев рассказал, что делегация республики, которую он возглавлял в ходе визита в Москву, и представители российской стороны разработали несколько шагов по данному вопросу. Сначала нужно будет изменить формулировку вопроса референдума, а потом приступить к консультациям с Москвой.

"Это очень важный вопрос для нашего народа, и неправильно проводить референдум ради референдума", — отметил Гаглоев.

Ранее тему референдума прокомментировал глава администрации президента Южной Осетии Алан Джиоев. Он сообщил, что по результатам консультаций в Москве установлено, что референдум был назначен "без предварительной проработки и согласования этого вопроса с российской стороной, что противоречит договору между РФ и Республикой Южная Осетия о союзнической интеграции".

Это заявление прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, власти Южной Осетии должны сами разобраться с юридическим казусом, который возникнет при проведении референдума о вхождении республики в состав России.

"Постановка вопроса об объединении (с Россией). Там так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Здесь, наверное, нужно разбираться в этом направлении. Не может же Россия с кем-то объединиться. Если объединится с кем-то, то возникнет совершенно новый энтитет. Юридический казус возникает", — сказал Песков.

"Мы уже говорили об этом юридическом казусе. Скорее, наши коллеги должны там сами определиться и разобраться", — отметил он.

Собственно, в Цхинвале уже этим занялись — глава югоосетинского ЦИК Эмилия Гагиева сообщила, что предстоит заново отработать вопрос о проведении референдума по вхождению республики в состав России.

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