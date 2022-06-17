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Автор Ольга Лебедева

Песков: худшие результаты противостояния с Россией у США впереди

Политика » Власть » Кремль

США предпринимают враждебные шаги против России, которые хуже, чем во времена холодной войны, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков: худшие результаты противостояния с Россией у США впереди

По его словам, все усилия Вашингтона против Москвы оборачиваются ущербом себе самому, и в конечном итоге Соединённые Штаты вынуждены будут признать законные интересы Москвы.

"Мы пока даже не близки к кульминации кризиса, — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об экономическом ущербе, вызванном конфронтацией Запада и России. — Или, скорее, они этого не сделали. Мы находимся в более стабильном состоянии благодаря макроэкономическим мерам, принятым правительством”.

Спикер Кремля признал, что нынешний уровень давления на Россию беспрецедентен, отметив, что ничего подобного не делалось "даже во время холодной войны” в отношении СССР или когда-либо с какой-то другой нацией на Земле:

"США и их союзники стремятся задушить Россию своими ограничениями. Антироссийские санкции — это очевидно — создают проблемы для нас, но в долгосрочной перспективе они создадут не менее серьезные проблемы для стран, которые принимают эти санкции”, — сказал Дмитрий Песков, отметив, что европейцы уже "почувствовали это больше, чем американцы, но экономическое бремя противостояния России возрастет для всех них”.

Украина — верхушка айсберга

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что санкции, создавшие массу проблем, лишь частично объясняются украинским кризисом, поскольку западные лидеры, за последние несколько лет "совершив ряд ошибок", создали ситуацию, при которой для России и Запада стало невозможным взаимодействовать в прежнем режиме.

"Отныне Москва будет использовать более жёсткий подход к США. Но, хотя есть все причины, чтобы полностью разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, после всего, что он наворотил, Россия этого не сделает, поскольку США никуда не денутся, и нам придётся с этим жить.

Сохраняя гибкость в конструктивных вопросах, мы будем защищать наши интересы и требовать, чтобы США уважали наши опасения и интересы. В той или иной форме общение будет”, — сказал Песков.

Условие нормализации отношений одно

Впрочем, разрядка, по его словам, возможна. Но только при одном условии: если Вашингтон откажется от своей "гегемонистской политики в мировых делах”.

"Россия не хочет, не может быть и не намерена становиться чьим-либо вассалом ни в каком смысле этого слова, — подчеркнул спикер. — Когда США признают, что они могут вести переговоры с Россией только на основе взаимной выгоды и взаимного уважения, придёт время планировать дальнейшие контакты”.

Пока же враждебность по отношению к Москве является "инструментом внутренней политики США” и сыграла свою роль в "вероятно, десяти предыдущих избирательных циклах” в стране.

Кто и как хозяйничает в Белом доме — не наше дело

Говоря о перспективах развития отношений России и США, Дмитрий Песков отказался комментировать работу Джо Байдена на посту американского президента, заявив, что судить иностранных лидеров — не дело России.

"Наше дело — это враждебные шаги, предпринятые против нашей страны. Мы будем противостоять им”.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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