Россия закрыла вопрос статуса Херсонской и Запорожской областей

Вслед за Крымом и Донбассом Россия решила вопрос о статусе Херсонской и Запорожской областей. Тем более, переговоры с Украиной сейчас невозможны.

О том, что киевский режим под давлением своих западных кураторов вышел из переговорного процесса по урегулированию ситуации, стало известно ещё в середине мая. О прекращении взаимодействия переговорных групп сообщила российская сторона. Позже украинская сторона подтвердила эту информацию. В данный момент не существует никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса в обозримой перспективе.

Более того, действия режима Зеленского и его западных кураторов ясно демонстрируют, что пути к возобновлению переговоров и достижению каких-либо взаимоприемлемых компромиссов никто даже не собирается искать.

Об этом свидетельствуют и заявления украинской стороны, исключающей возможность каких-либо уступок России и требующей всё больше оружия от своих западных партнёров. И действия самих этих партнёров, с удовольствием, но не бесплатно поставляющих Киеву всё более тяжёлые виды вооружений, в том числе, наступательных (например, американские РСЗО HIMARS).

Риторический вопрос

Тем временем, специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. В условиях, когда вести переговоры не с кем и не о чем, России остаётся лишь ставить противника перед фактом изменившихся реалий. Касается это вопроса "территориальной целостности Украины" или последствий введённых Западом санкций.

Во вторник, 7 июня, стало известно, что даже в случае гипотетического возобновления переговоров и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной из повестки будет исключён вопрос о статусе Херсонской и Запорожской областей.

Об этом "Известиям" сообщил высокопоставленный источник.

Напомним, что сейчас Херсонскую и большую часть Запорожской области контролируют ВС РФ. На освобождённых территориях созданы временные военно-гражданские администрации, лояльные Москве. По словам источника издания, вопрос статуса Херсона и Запорожья закрыт, так же как ранее были закрыты вопросы по Крыму и Донбассу.

В то время, как с Украины продолжают звучать громкие заявления о "недопустимости торговли украинскими территориями", на Западе всё чаще раздаются голоса, призывающие украинский политикум принять условия России с тем, чтобы вернуться за стол переговоров и, как можно быстрее, закончить боевые действия.

Риторика стала меняться после того, как даже предвзятая западная пресса вынуждена была признать неизбежность поражения Украины в военном противостоянии с РФ, несмотря на продолжающуюся накачку ВСУ натовским вооружением.

Между тем, большинство российских политиков не сомневается в том, что, спустя некоторое время, и Народные Республики Донбасса, и Херсонская с Запорожской области станут российскими регионами:

это исторически российские земли;

большинство населения поддерживает Россию.

При этом уточняется, что решение о вхождении "условно новых" регионов в состав Российской Федерации должны принимать сами жители. Об этом высказывались и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и первый зампред Совфеда Андрей Турчак, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, и многие другие политики.

Сроки называются разные: например, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает, что референдумы могут пройти уже в июле.

В любом случае, понятно, что народное волеизъявление может состояться лишь после завершения фазы активных боевых действий.

Что же касается мнения Украины о её "территориальной целостности", и, тем более, мнения западных кураторов о "мире, навязанном силой", то они в России уже давно никого не интересуют.

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