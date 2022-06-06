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Автор Александр Шторм

Путин может тайно поехать в Донбасс — офицер ФСО

Политика

Донецк жёстко обстреливают "Градами": в день украинские войска выпускают по жилым кварталам Ворошиловского, Куйбышевского, Петровского Ясиноватского районов минимум 50 ракет. По данным очевидцев, бьют прицельно в дома, гимназию, лицей и детский садик, кинотеатр, церковь, городской парк…

Путин может тайно поехать в Донбасс — офицер ФСО

Как пояснил донецкий военкор Влад Евтушенко, украинская армия получила возможность это сделать, и моментально сделала. Бессмысленно искать в этом великий смысл. Жители Донбасса живут так девятый год.

Политолог Сергей Марков выдвинул версию, что таким образом ВСУ стремится спровоцировать Россию на жесткий ответный удар, а заодно оказать психологическое давление на жителей освобождённых городов.

Их цель — вызвать социальное недовольство за счёт жизни и здоровья мирных граждан. Так Киев добивается, чтобы люди не шли на контакт с "оккупантом”.

Ещё одна версия — сорвать запланированный визит российского президента Владимира Путина в Донецк. По данным украинской разведки, такая поездка якобы готовится, и ВСУ пытается запугать Федеральную службу охраны, чтобы та заблокировала приезд Путина, — сообщает "Свободная пресса".

"Президент может приехать на Донбасс, но это будет специальная операция всех сил, сравнимая с Тегераном-1943 или Ялтой-1945 по уровню обеспечения безопасности. Для этого необходимо не только нашу службу (ФСО) привлечь заранее, но и войска, которые сейчас заняты тем, что проводят СВО, средства ПВО, военную разведку и контрразведку, силы ГУ (ГРУ) Генштаба, РЭБ" — поделился с Pravda.Ru офицер ФСО в отставке, майор Александр А.

"Владимир Владимирович уже бывал в зоне боевых действий и КТО, в Чечне начала "нулевых", в дагестанском Ботлихе. Он не боится быть в "комбат ареа" (зона активных боевых действий), а не только на военной базе как лидеры США", — поясняет майор.

Другое дело, что это очень сложная история — от "на чём прибыть" (машинами долго, вертолёты — могут быть националисты и террористы с ПЗРК, и т. п.) до обеспечения всех "кругов" защиты на месте. Так что я бы сказал, что это пока малоожидаемо — там же в сотнях километров те (ВСУ, тербаты, и т. п.), кто его и Россию ненавидят и постараются по полной программе. По крайней мере, лупить будут всем, что есть и запускать террористов, снайперов, и т. д.", — добавил специалист.

"А вот, когда Донбасс и другие республики, области вступят в состав России, когда будет окончательно и полностью налажена структура безопасности, уверен, президент приедет и в Донецкую, и в Луганскую, и в Херсонскую, Запорожскую область нашей страны. Да и местные жители, как и наши военные, и так прекрасно понимают, что президент их не забывает и максимально поддерживает", — считает он.

"Есть такое правило — даже если глава государства что-то хочет, он обязан подчиняться требованиям ФСО. Так вот, пока я бы не разрешал первому лицу приезд на территорию. Хотя, повторюсь, подготовить такой визит спонтанно можно, да", — заключил офицер.

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"Я сказал - сам!": Путин ушел от охраны ФСО
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы донецк владимир путин
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