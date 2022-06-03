Призывавший к санкциям против России Касьянов тайком покинул страну

Ещё один бывший высокопоставленный деятель покинул Россию. Речь о Михаиле Касьянове. О том, что он уехал, стало известно накануне. Причём, заранее свой отъезд Михаил Михайлович не анонсировал.

Информацию о том, что Касьянов уехал из России, подтвердил его давний соратник, член бюро политсовета Партии народной свободы Константин Мерзликин. Правда, был он не особо многословен: "Да, выехал".

Почему лидер Партии народной свободы покинул Россию, Мерзликин не уточнил. Сказал только РИА "Новости", что могли быть личные причины.

А в пятницу информацию о том, что он находится за границей, подтвердил и сам Михаил Касьянов. Но опять-таки, без подробностей. "Да, я выехал за границу. Надеюсь, что ненадолго", — сказал он ТАСС.

Михаил Касьянов возглавлял российское правительство в 2000–2004 годах. В 2005 году объявил о переходе в оппозицию. Пытался принять участие в президентских выборах 2008 года, однако не был зарегистрирован в качестве кандидата из-за большого количества брака в подписных листах. С тех пор президентские амбиции Михаила Касьянова сильно поубавились.

Вот уже более десятка лет Касьянов возглавляет Партию народной свободы (ПАРНАС) — сначала в качестве сопредседателя, затем став её единоличным лидером. Самое заметное достижение партии — участие в парламентских выборах в 2016 году.

Одновременно это была и большая неудача, партия получила менее миллиона голосов избирателей (с учетом голосования по партспискам и в одномандатных округах). В 2022 году ПАРНАС участия в выборах в Госдуму не принимал.

Воссоединение России и Крыма в 2014 году Михаил Касьянов резко критиковал. Большой резонанс вызвало его интервью в 2015 году французскому общественно-политическому журналу Politique Internationale. Тогда он заявил, что "без сомнения вернёт" Крым Украине — в том случае, если станет президентом.

Кроме того, в том же интервью Касьянов призывал Запад начать поставки оборонительного оружия Украине и ввести миротворческую миссию ООН в Донбасс.

Стоит также отметить, что Михаил Михайлович все эти годы поддерживал антироссийские санкции Запада. И не просто поддерживал, а призывал их вводить.

Понятно, что с такими взглядами ни у самого Касьянова, как оппозиционного политика, ни у возглавляемой им партии перспектив не было никаких. Да и последние несколько лет ни про самого Михаила Михайловича, ни про ПАРНАС ничего особо слышно не было. И в чём заключается их деятельность, непонятно.

Так что вся новость про отъезд Касьянова за границу этим, по сути, и исчерпывается. Вернётся он или нет, никакого значения для политической системы в России не имеет, поскольку никакой роли ни Касьянов, ни ПАРНАС в ней не играют. И вряд ли когда-нибудь начнут.

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