Идея Эрдогана не прошла: Путин не будет говорить с Зеленским

На сегодня, 30 мая, у российского президента Владимира Путина запланирован телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Инициатором выступил Эрдоган. Правда, он предлагал поговорить втроём, попросив присоединиться президента Украины Владимира Зеленского. Но глава Незалежной, как обычно, стал "наводить тень на плетень". Его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что

Киев готов изучить предложение о переговорах глав Украины, России и Турции, но "решать", дескать, Зеленский будет только после того, как своё согласие на участие в трехстороннем разговоре даст Путин.

В чём интрига? К чему здесь танцы с бубнами? Почему нельзя просто сказать: "да, мы готовы" или "нет, мы не хотим"?

Как пояснил в интервью Pravda.Ru член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько, дело всё в том, что "украинская сторона абсолютно несамостоятельна":

"Киев делает то, что ему говорит Вашингтон. Поэтому он вовсе не определяет переговоры, будут они или нет. Это не зависит от Зеленского. Только решение из Вашингтона".

Безпалько уточнил, что вообще эти "переговоры" затевались Эрдоганом просто ради того, чтобы "предложить", прекрасно понимая, что на текущий момент ни Москва, ни Киев на это не согласятся:

"С моей точки зрения, если бы Путин и Зеленский были готовы к встрече или телефонному разговору между собой, то они бы встретились и без Эрдогана или на какой-то другой площадке, или сами обратились бы к Эрдогану за посредничеством. Но без его инициативы. Да и вообще, пока никаких предпосылок для того, чтобы предполагать, что президент России Путин собирается встречаться с Зеленским, нет. По крайней мере, сигналов таких он никому не давал".

По словам политика, поводом для разговора могло бы стать начало работы гуманитарных миссий по обмену пленными… Или если бы Зеленский прислушался к советам Киссинджера.

Впрочем, сам Эрдоган надежды выступить посредником между президентами России и Украины не теряет. Буквально вчера, когда уже было понятно, что "разговора на троих" не будет, он сообщил в интервью газете Yeni Safak, что у него "в понедельник будут телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским":

"Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии", — заявил турецкий лидер.

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