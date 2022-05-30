Новая глобальная доктрина НАТО напоминает возрождение Третьего рейха

Руководство Североатлантического альянса сообщило, что в июне-июле текущего года собирается обнародовать новую доктрину НАТО. Предыдущий 11-страничный программный документ этого военного блока был опубликован в 2010 году.

С 1949 по 1991 гг. были разработаны 4 концепции блока. Первая (1949-50 гг.) была направлена на "сдерживание" СССР. Вторая стала необходима из-за Корейской войны. Третья была связана с Вьетнамской войной, а промежуточная, известная, как "доклад трёх мудрецов" (имелись ввиду министры иностранных дел Канады, Италии и Норвегии), стала реакцией блока на Суэцкий кризис. Наконец, четвёртая — от 1968 года — обнародовала принципы доктрины "гибкого реагирования". С 1991 по 2010 гг. были приняты 3 концепции альянса.

Содержание нового манифеста было предварительно доведено до широкой общественности трудами генерального секретаря организации Йенса Столтенберга. Ещё 25 ноября 2020 года — задолго до украинского кризиса — он осветил основные тезисы концепции и сообщил, что :

"Россия и Китай — это две головы одного вселенского зла"

"НАТО — это союз Северной Америки и Европы"

Иными словами, из условно оборонного сообщества Североатлантический альянс прямо на глазах превращается в милитаристскую империю, в некое надгосударственное системообразующее начало, заточенное на решение одной конкретной цели — противостояние России и КНР.

"Кольцо анаконды"

Для того, чтобы понять суть процесса, надо разобраться с тем, как НАТО понимает это пресловутое "противостояние". Пожалуй, лучшее определение данному явлению дал аналитик Владимир Павленко в своей статье "Какую новую стратегию НАТО обнародовал Йенс Столтенберг". Он пишет:

"Стратегия коллективного Запада заключается в объединении и максимальной активизации всех своих плацдармов на евразийской лимитрофной периферии — от Европы к Турции, Израилю и Среднему Востоку и далее к Индии, Южной Корее и Японии транзитом через АСЕАН".

Павленко использует термин "кольцо анаконды", и, действительно, именно такой образ подходит псевдоевропейскому блоку, решившему одним махом превратиться в глобальную структуру и одновременно стать военной диктатурой, властвующей над США и Евросоюзом.

Впрочем, и Америка с её жестоким прошлым, и Евросоюз движимы единой идеологией колониализма и насилия над планетой. Достаточно вспомнить, что идею объединённой Европы разработал в 1943 году по заданию НСДАП оберштурмфюрер СС Александр Долецалек, начальник группы D Главного управления СС Третьего рейха.

Уже тогда были определены такие понятия, как общеевропейская валюта и европейское гражданство. Так что стоит ли удивляться идеологическому единству украинских нацистов и Евросоюза? Гносеологические корни и подоплёка тут явно налицо. В самих же США же до сих пор не отменено рабство — именно таков юридический статус заключённых в этой стране. Также США, умертвившие порядка двух десятков миллионов индейцев, являются единственным развитым государством в мире с официально узаконенной пыткой и правом на убийство иностранных лидеров.

Идеи Третьего Рейха

Содержание новой доктрины НАТО-2022 было раскрыто тем же Столтенбергом в его интервью для Financial Times от 19 октября 2021 года. В беседе с американским журналистом он ещё раз подчеркнул, что КНР и Россия представляют одну большую угрозу для мира и что, следовательно, Пекин включён в число целей для альянса. Он также открыл миру, что, с точки зрения руководства НАТО, "все различия между КНР, Россией, АТР и Европой условны. Это одна большая среда безопасности. Проблему надо решать в комплексе".

Не правда ли, риторика верховного гауляйтера вполне отдаёт фашистским красноречием восьмидесятилетней давности? Ведь именно Гитлер придумал "решение проблемы в комплексе": в его словаре оно обозначено, как "окончательное решение". В те годы речь шла об уничтожении Советского Союза и стирании евреев с лица земли. Для людей, страдающих амнезией, напомним, как это звучало в 1941 году, за несколько недель до нападения на СССР:

"Москва предательски нарушила условия, которые составляли предмет нашего пакта о дружбе. Делая всё это, правители Кремля притворялись до последней минуты, симулируя позицию мира и дружбы…; Сейчас приблизительно 160 русских дивизий находятся на нашей границе; Осуществляется концентрация войск, которая по своим масштабам и по своему территориальному охвату является величайшей, какая когда-либо имела место в мире; В задачу этого фронта [Германия, Финляндия, Румыния] входит уже не защита отдельных стран, а обеспечение безопасности Европы и, следовательно, защита всех стран Европейского континента".

Получается ариец Столтенберг всего лишь "подрихтовал" старинную нацистскую риторику, которая, согласно его же откровению, заложена в основу программного документа агрессивного альянса, возомнившего себя планетарным военным союзом.

Однако, в принципе, логика новой концепции уже заключается в предыдущей стратегии НАТО, принятой в Лиссабоне в ноябре 2010 года. В ней, в частности, в статьях 33 и 34 провозглашаются следующие направления работы альянса:

коллективная оборона

кризисное регулирование

безопасность

Звучит, конечно, красиво, но трактуется НАТОвцами в весьма своеобразном ключе. Под коллективной обороной подразумевается применение параграфа 5 Вашингтонского договора от 1949 года о совместном участии в боевых действиях всех государств в случае атаки на одного из членов.

Но вот Польша, похоже, решила ввести 2 батальона квази-"миротворцев" на Харьковщину, а военный преступник Владимир Зеленский желает "слить" Украину с Речью Посполитой, признав за польскими гражданами особый статус совместного режима. То есть, и силовые органы Варшавы, и её армия, и юридический статус гражданства отныне тождественны с киевскими. По сути, Зеленский идёт на аншлюс. А территория Украины оказывается, де-факто, под зонтиком пятого параграфа. Действительно, только начни российские войска искоренение польских оккупантов, как немедленно Брюссель заявит об агрессии против территории альянса — ведь нашей армии придётся нейтрализовать польские военные аэродромы, уничтожить склады с боеприпасами и логистические пути подвоза. Всё это хозяйство находится с другой стороны польско-украинской границы, что позволит военному блоку Запада, в свою очередь, объявить войну России.

Следующее положение Концепции от 2010 года о "кризисном регулировании" не менее оригинально. Согласно данной формулировке, "кризисы должно преодолевать при помощи набора политических и военных средств до того, как они затронут безопасность и жизненное пространство блока".

Получается, что, коль скоро блок счёл Россию опасным государством (см. выше), то он имеет право использовать весь набор средств для уничтожения этой угрозы, то есть России как таковой. Что, между делом, и соответствует заявлениям Столтенберга.

И, наконец, понятие "безопасность" трактуется, как "доступ в Североатлантический союз всех европейских демократий, удовлетворяющих критериям НАТО". Иными словами, НАТО самостоятельно решает, какое государство "удовлетворяет" критериям, а какое — нет. То есть, по сути, оправдывается дальнейшая экспансия на Восток. В этом свете становится лучше понятно, как Альянс намерен распространить свою деятельность на весь евразийский материк вплоть до Тихого океана.

На правах заключения можно с уверенностью сказать, что перед нами, во всей своей мрачной мощи, неожиданно выросла реинкарнация Третьего рейха. Но только теперь место гонимых евреев заняли россияне и белорусы, признанные вне закона. Их можно преследовать, их имущество уничтожать, отбирать у них деньги, лишать прав на открытие счетов и мест работы, унижать и оскорблять…

Новая стратегия НАТО призвана закрепить сложившийся статус кво, так как единственная возможность для инклюзивного капитализма выжить — это освоить пространство России и её союзников по континенту. Противостояние действительно стало глобальным и даже, с учётом исповедуемых враждующими сторонами идей, надмировым. России надлежит готовиться к затяжной и тяжёлой борьбе. Но иного пути нам просто и не оставили.

Инклюзивный капитализм — это заключительная фаза существования данной формации. Суть явления раскрывает академик А. И. Фурсов в своей программной статье "Капитализм, антикапитализм и судьбы мира: жизнь и смерть самой загадочной системы в истории человечества и её антипода". Материал опубликован в номере 7/8 журнала "Изборский клуб" в 2021 году. Фурсов упоминает о создании Совета по инклюзивному капитализму во главе с Ватиканом. Эта структура включает в себя 27 крупнейших финансовых и промышленных корпораций планеты. А само существование подобного органа свидетельствует, как считает академик, о том, что "мы вступаем в мир новой нормальности с дальнейшей патагонизацией России (термин Клауса Шваба и Т. Миллера, авторов книги "Великое обнуление")".

Рупором же Совета, похоже, является Давосский клуб. Как известно, на последнем заседании этой организации, выступая с её трибуны, Сорос призвал к победе над нашей страной. То есть, мы поставлены на конвейер уничтожения, и все маски окончательно сброшены.

России в этой борьбе предстоит, в очередной раз, выжить и укрепиться.

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