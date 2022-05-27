Смена вех: угрожает ли ЛДПР кризис и распад

Председателем ЛДПР на внеочередном съезде партии 27 мая был избран руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий. Как сообщил член высшего совета партии Ярослава Нилова, "86 бюллетеней, все за". То есть единогласно.

К слову, Нилова ранее называли в числе возможных претендентов на пост председателя партии. Равно как и хабаровского губернатора Михаила Дегтярёва, который предлагал перенести центральный офис партии в Хабаровск.

Но за неделю до съезда Дегтярёв инициировал выдвижение Леонида Слуцкого на пост председателя ЛДПР. Отметив, что "он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом" и пообещав помощь "в партийном строительстве и пропаганде".

А после того, как 84 из 85 региональных отделений ЛДПР обратились в высший совет партии с предложением выдвинуть Слуцкого, стало окончательно понятно, кто будет следующим председателем.

В общем, фамилия Слуцкого была единственной, внесённой в бюллетень для голосования на съезде.

Сам Леонид Слуцкий заявил, что стратегия партии "будет как-то модифицироваться, будет возрастать в сторону людей, решения задач, которые стоят на земле, укрепления нашей социальной политики", сообщает "Интерфакс". Ну а кроме того, он считает, что ЛДПР покажет достойный результат на выборах в сентябре.

Всё время своего существования ЛДПР прочно ассоциировалась с Владимиром Жириновским. На тех же выборах — неважно, федеральных или региональных — Владимир Вольфович возглавлял списки партии. И без преувеличения, во многом именно ему либерал-демократы были обязаны статусом одной из основных политических партий в России.

Соответственно, перед Леонидом Слуцким стоит весьма сложная задача. Можно предполагать, что популярность ЛДПР начнёт падать. Но вопрос в том, будет ли это временное явление. Многие наблюдатели настроены в этом плане пессимистично.

Политконсультант Дмитрий Фетисов полагает избрание Леонида Слуцкого председателем ЛДПР абсолютно ожидаемым. Какой-либо интриги не было, особенно после публичной поддержки со стороны Михаила Дегтярёва.

"Если же говорить о перспективах, то очень много будет зависеть сейчас от того, какой темп задаст Слуцкий и как он переформатирует партию", — сказал эксперт Pravda. Ru.

По его мнению, либерал-демократы будут стараться по максимуму сохранить наследие, оставленное Жириновским. Однако "на старом багаже без самого Жириновского, к сожалению, уже далеко нельзя уехать".

"Многое будет зависеть оттого, как Слуцкий справится с этим вызовом. Но, как показывает практика, там, где есть сильные реготделения ЛДПР, они набирают на выборах в своих регионах, несмотря на жесткую конкуренцию, и по 15 процентов голосов, и больше. Несмотря на то, что в целом сейчас рейтинг партии гораздо ниже, но именно опыт этих реготделений показывает, что ЛДПР способна набирать гораздо больше", — считает Дмитрий Фетисов.

То есть далеко не все политологи считают, что либерал-демократам грозит кризис. Впрочем, говорить о перспективах партии куда более определённо можно будет сказать только по результатам выборов в Госдуму. А они ещё нескоро, в 2026 году.