Сто лет спустя: вернутся ли в Россию пионеры

Сто лет назад, 19 мая 1922 года, делегаты II Всероссийской конференции Российского коммунистического союза молодёжи приняли резолюцию "Детское движение". Этот день стали впоследствии отмечать как день создания пионерской организации.

Это была первая массовая детская организации в истории нашей страны. До революции в России существовало движение скаутов, однако нельзя говорить, что оно было многочисленным. Хотя определённый опыт был накоплен.

Большую роль в создании пионерской организации сыграла Надежда Константиновна Крупская. Во многом благодаря её усилиям был преодолён скептицизм относительно использования опыта скаутского движения. Процесс формирования массовой пионерской организации занял несколько лет и по сути был завершён в 1930-е годы.

По сути, Советский Союз стал первым государством в мире, где действовала столь массовая детская организация. И понятно, что большую роль в этом играла идеология. Подчёркивалось, что пионеры — это тоже борцы за идеалы коммунизма. По крайней мере, в первые десятилетия существования пионерской организации.

Но сводить роль пионерской организации только к идеологии было бы примитивно. За десятилетия своего существования движение накопило колоссальный опыт в работе с детьми.

Конечно, наверняка найдутся желающие это оспорить, в том числе и основываясь на своём опыте пребывания в пионерской организации. Но опыт этот относится к 1980-м, может быть к 1970-м, годам. То есть к тому времени, когда участие в пионерской организации во многом превратилось в формальность. Во многом, но не во всём.

Очевидно, что прекращение существования массовой детской организации в начале 1990-х трудно отнести к позитивным событиям в истории нашей страны. И если тогда многим казалось, что Всесоюзная пионерская организация — это пережиток прошлого, который едва ли нужен в новых условиях, то спустя уже несколько лет после её развала стало понятно, что как раз наоборот, такой организации как раз не хватает.

Очередной такой попыткой можно считать новый законопроект, который был внесён в Госдуму в четверг. Речь в нём идет о создании общероссийского движения детей и молодёжи под названием "Большая перемена".

Согласно проекту закона, движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, преследующей цели содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи. Также движение нацелено на участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

Участниками движения могут стать дети в возрасте от шести лет. Кроме того, предполагается участие в движении совершеннолетних людей, которым отводится роль наставников.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что к столетию создания Всесоюзной пионерской организации может выйти указ президента о возрождении детско-юношеского движения. По его словам, целью его членов станет "любить родину, хорошо трудиться". Лидер КПРФ также счёл нужным напомнить о вкладе пионеров в деятельность советской промышленности за счёт сбора металлолома и макулатуры.

Геннадий Андреевич несколько поторопил события, речь идёт только о законопроекте. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пионерию возрождать в России никто не собирается. Речь идёт о создании единого неформального общественного движения школьников и молодых людей.

Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева также призвала не считать движение "Большая перемена" "калькой" с пионерской организации времён СССР. Она отметила при этом, что предыдущий опыт будет учтён.

В России, надо заметить, существует организация Российское движение школьников. Как и ряд других детских организаций. Но судя по всему, сочтено, что их усилий недостаточно. Насколько успешной будет новая организация, сказать, разумеется, сложно. В случае её создания о результатах можно будет говорить только через несколько лет.