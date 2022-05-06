Украина "наложила лапу" на "Москву", объявив крейсер "объектом своего культурного наследия"

Украина объявила затонувшие обломки российского крейсера "Москва" объектом своего подводного культурного наследия. И даже номер инвентаризационный ему уже присвоен — 2064.

Об этом сообщило Минобороны Незалежной.

"В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины", — говорится в заявлении МО Украины.

Как пояснили в пресс-службе военного ведомства, "затонувшим в 80 милях от Одессы крейсером, который на текущий момент является самым крупным объектом дна Черного моря можно будет любоваться, особенно не погружаясь", поскольку лежит он на глубине 45-50 метров.

Как уточнил Сергей Воронов, директор Национального военно-морского музея Украины, крейсер "Москва", подпадающий под категорию "редкие образцы науки и техники" будет пользоваться огромной популярностью у дайверов, "учитывая габариты корабля — он как 14-этажный дом".

А что, так можно было?

Как отметил в беседе с Pravda. Ru член Комитета Государственной Думы по культуре Сергей Соловьёв, все существующие международные конвенции и правила не то, что не соблюдаются коллективным Западом, а грубо нарушаются. Поэтому пытаться понять, с чего это вдруг Украина решила, что имеет право "наложить лапу" на российский — пусть и затонувший — корабль, не стоит.

По словам парламентария, включение в реестр культурного наследия Украины крейсера "Москва" — всего лишь очередная демонстрация цинизма, "доходящего до безумия", властей Незалежной:

"С учетом специальной военной операции, которая происходит на Украине и большого количества жертв вместо того, чтобы сейчас в кратчайшие сроки прекратить бои, сесть за стол переговоров, они в очередной придумывают всякие небылицы. Потому что совершенно непонятно, как сейчас будут решаться вопросы территориальной целостности Украины. Вот чем им нужно заниматься. А они то культурные ценности, которые были в стране, разрушают, то на полном серьезе своей культурной ценностью чужой погибший крейсер объявляют. Заняться больше нечем, оттого и бредят? Других объяснения, по-моему, быть не может", — сказал Соловьёв.

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