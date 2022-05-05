Сатановский: Япония поддалась массовому идиотизму

Политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление японских военных о неизбежности решающей битвы с Россией на острове Хоккайдо, предположил, что в Токио, вероятно, "поддались массовому идиотизму, переходящему в истерию мирового масштаба".

Напомним, ранее генерал Юки Ямасита в интервью изданию Shukan Gendai посетовал, что "невозможно предугадать, что предпримет президент Путин", который — "непонятно почему" — взял и внёс Японию в список недружественных стран, да ещё и запретил политической верхушке страны въезд на территорию России. И после такого, считает генерал, РФ вполне может вторгнуться в его страну. И даже место "вторжения" в Токио уже определили:

"Острое противостояние США и РФ вполне может переместиться в акваторию Охотского моря, потому что оттуда Москва сможет создать угрозу для Вашингтона, пустив в ход атомный подводный флот. Но перед этим ей надо захватить наш остров Хоккайдо", — пояснил Ямасита.

"Возникают вопросы"

Российский политолог постарался остудить пыл японских военных, указав на то, что, если их мечты вдруг сбудутся, то на "мягкость" военных — как это происходит на Украине, "населённой нашими людьми" — Японии рассчитывать не стоит. А заодно напомнил факт истории:

"В конце Великой Отечественной нам Пентагон в качестве будущей оккупационной зоны ВЕСЬ остров Хоккайдо предлагал и пять северных префектур острова Хонсю. Это уже потом Госдепартамент с темы спрыгнул. Так что наше — отдай! Ну и…"

А "нашего", опять же напоминает "Армагеддоныч", по миру много где и много чего есть:

"На месте американцев стоило бы напрячься насчёт не только и не столько Аляски, сколько Калифорнии и, кстати, Гавайев. Смех — смехом, но там во времена наполеоновских войн наши колонии и форты были. А Европа?! Одних только наследственных территорий, которые принадлежали российским императорам, там столько… Не говоря уже о Польше, Финляндии, Прибалтике и прочих Балканах. И, если говорить о вечно нами недовольной Великобритании, НЕ Балканах".

Ну и про Курилы — как же с Японией, да без них

Ещё Сатановский предположил, что, говоря о "российском вторжении на Хоккайдо", японцы готовят почву — в информационном поле — для возможной попытки "отобрать у РФ Курильские острова", то "это они зря", ибо "России сейчас не до них".

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