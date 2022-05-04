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Автор Ольга Лебедева

Политолог: страны НАТО готовы к "распилу" территорий Украины

Политика

Пока Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации страны и избавлению мира от возродившегося на её территории нацизма, страны, осуждающие Москву за это и пытающиеся санкциями задушить нашу экономику, готовятся реализовать собственные геополитические мечты.

Политолог: страны НАТО готовы к "распилу" территорий Украины

Попросту говоря, дождавшись окончательного развала Незалежной, "откусить" для себя часть её территорий. Киев же не видит (или старательно делает вид, что не видит) того, как Варшава стягивает свои войска к границам Западной Украины, чтобы под предлогом миротворческой миссии в удобный момент ввести их в Львовскую область, которая когда-то принадлежала Польше.

По мнению политолога Армена Гаспаряна, возможность расширить свои владения не упустит не только Польша, но и Венгрия, давно мечтающая о Закарпатье, и Румыния, которая пусть недолго, но всё же контролировала подаренную ей Гитлером Черновицкую область и часть Одесской.

Ждут мандата ООН

Уже 5 мая в ООН под председательством США пройдёт очередное спецзаседание по Украине. Как известно со слов постпредов США и Великобритании при международной организации, будет заслушан отчётный доклад генсека ООН Антониу Гуттериша о поездках в Москву и Киев.

Не исключено также, что будет принято решение о выдаче мандата ООН на миротворческую миссию на Украине, которая станет началом геополитического коллапса для этой страны — миротворцев введёт уже готовая к Польша, а за ней "подтянуться" другие желающие поучаствовать в "распиле".

НАТО согласен

По словам Гаспаряна, "операция" эта будет проводиться под контролем одобряющего её Запада, которому — что бы кто там ни говорил — не интересно сохранение Украины как страны.

"Сгорел сарай — гори и хата. В Киеве понимают прекрасно, что с юго-востоком надо попрощаться, сделать тете ручкой, — сказал в интервью изданию "Украина.ру" политолог, отметив, что "по части того, чтобы отжать втихаря с невинностью на лице, тут вообще польской шляхте — мало равных. Я бы на месте стран Альянса задумался бы, что поляки еще про Ковно и Вильно говорили, про Каунас и Вильнюс. Я бы на их месте напрягся…"

К слову, аналогичного мнения придерживается и другой политолог, американист Рафаэль Ордуханян, заявивший, что страны НАТО "готовятся расшириться за счёт украинских территорий".

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Куратор: Олег Артюков
Темы оон нато польша румыния венгрия украина армен гаспарян
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