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Автор Антон Куликов

Бард Новиков телеведущему Соловьёву: "Ты-то с чего заблатовал?"

Политика

Бард Александр Новиков записал обращение к телеведущему Владимиру Соловьёву относительно его высказываний о жителях Екатеринбурга. Ответ получился достаточно резким. Но и вся дискуссия, которая продолжается уже несколько дней, идёт на повышенных тонах.

Бард Новиков телеведущему Соловьёву: "Ты-то с чего заблатовал?"

Ранее в ходе беседы с полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым в утреннем эфире программы "Полный контакт" Владимир Соловьёв весьма эмоционально высказался о жителях Екатеринбурга:

"С одной стороны, у вас (на Урале) блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, и многие их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей".

"То, что вы сказали, Владимир, — нельзя с вами не согласиться. Да, действительно, Екатеринбург всегда ассоциировался с таким центром, но это не значит, что мы должны остановиться и ничего не делать. Мы продолжаем активно работать с точки зрения патриотического воспитания", — ответил полпред.

На высказывание телеведущего отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, "на Урале — напомню, это опорный край державы, — очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком".

"Поэтому я вам желаю следить за своим языком", — сказал губернатор.

Владимир Соловьёв отреагировал на сказанное губернатором следующим образом: "Ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? Это что щас было — "следить за языком"? Ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор? Уралмашевское прошлое сказывается?"

Стоит заметить, что раскритиковали Владимира Соловьёва за его высказывания о Екатеринбурге и сенатор Эдуард Россель (бывший губернатор Свердловской области), и мэр города Алексей Орлов.

В общем, дискуссия — если её так можно назвать — ведётся на повышенных тонах. Теперь к ней присоединился ещё один известный житель Екатеринбурга, бард Александр Новиков. И его ответ Владимиру Соловьёву тоже был достаточно резким.

"…Масса персонажей, которых он поминает в своей передаче как "мерзотную либероту", в нашем городе не живут. А то, что жил здесь предатель и подлец (Леонид) Волков… Так их не так много. Поэтому если говорить о центре всей этой "либеральной мерзоты", то наш город далёк от этой характеристики. Это касаемо моего города и моего региона", — сказал Александр Новиков.

Новиков поддержал губернатора, сказав, что Евгений Куйвашев ответил телеведущему вполне корректно. К Соловьёву Новиков обращается на "ты".

"А ты перешёл на оскорбления и начал с чего-то блатовать, кивая в сторону "Уралмаша". Так вот, тебе следовало бы знать, что когда Евгений Куйвашев заступил в должность полномочного представителя президента, уралмашевской группировки как таковой уже не было. Он пришёл из Тобольска, из Тюмени", — сказал Новиков.

ты перешёл на оскорбления: губернатор по понятиям, губернатор на понтах. Ты-то с чего заблатовал? Ты — ведущий, которого смотрит вся страна. И обязан поэтому, представляя мнение правительства, мнение Кремля, особенно следить за своим языком. А в данном случае язык твой пошёл не в ту степь", — заявил Александр Новиков.

По словам барда, в нынешние времена "мы не имеем права переходить на склоку, оскорблять друг друга, а тем более регион, военно-промышленный комплекс которого производит сегодня то, что так необходимо в специальной операции".

Новиков посоветовал телеведущему позвонить губернатору и извиниться. Или "уж если бы не извинился, то хотя бы объяснился с ним", отметил бард. Подчеркнув, что "это будет по-мужски".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы екатеринбург владимир якушев евгений куйвашев владимир соловьёв
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