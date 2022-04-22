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Автор Антон Куликов

Немецкий эксперт советует готовить эмигрантов к возвращению в Россию

Политика

Западные аналитические центры периодически отмечаются публикациями на предмет того, как обстоят дела в России. Больше всего, конечно, авторов подобных текстов интересуют настроения в российском руководстве. И здесь поле для фантазий обширное.

Немецкий эксперт советует готовить эмигрантов к возвращению в Россию

Но есть и материалы, в которых авторы пытаются объективно оценить состояние дел. Ключевое слово здесь "пытаются", а не "объективно". Потому как практически никогда не удаётся избежать соблазна представить ситуацию так, как её хотелось бы видеть автору такой публикации, а не такой, какой она является на самом деле (хотя бы приблизительно).

Одна из таких статей была опубликована на сайте Фонда науки и политики, структуры Германского института международной политики и безопасности. Работает этот институт с 1962 года, учреждение солидное. Так что в качестве аналитики сомневаться вроде бы не приходится.

Автором статьи является старший научный сотрудник Германского института международных отношений и проблем безопасности Сабина Фишер. Человек в российском экспертном сообществе известный, неоднократно принимала участие в различных мероприятиях, которые проводили российские фонды и исследовательские центры.

Посвящён текст Фишер внутриполитическим последствиям для России происходящего на Украине. Она признаёт, что общественно-политическая ситуация в России стабильна. Более того, даже отмечает в российском обществе разочарование в Западе на фоне санкционного давления. Хотя правильнее было бы говорить о части российского общества в данном случае, а не обо всём.

Сабина Фишер отмечает идейное единство российских элит по ключевым вопросам внешней политики, в том числе и по украинскому вопросу. Никакая передача власти при согласовании действующих элит не будет означать перемен в действиях России, которые бы хотели видеть на Западе, считает она.

При этом она полагает, что российское общество якобы аморфно и не в состоянии предпринимать активные меры к самоорганизации.

И какой же в этой связи вывод? А вывод вот какой: "Необходимо быть готовыми к тому, что политические перемены в России, если они произойдут, станут серьёзным вызовом. Для подготовки к нему необходима работа с покинувшими Россию политиками, независимыми медиа, представителями гражданского общества через активное содействие формированию эмигрантских организационных структур".

По большому счёту, в Евросоюзе и отдельных странах ЕС и ранее делали ставку на сотрудничество с "представителями гражданского общества" и "независимыми медиа". Но теперь вот предлагается содействие в формировании каких-то структур эмигрантов. 

Повторяется и даже усугубляется та же самая ошибка, которую в Европе упорно не хотят замечать на протяжении уже многих лет. Ведь эти пресловутые эмигранты и ранее не имели (а после того, как покинули Россию и подавно не имеют) хоть какого-то отношения к политическим процессам в РФ. Не говоря уже о влиянии. 

В общем, рекомендации немецкого политолога едва ли имеют отношение к реальности. Подобная ставка ранее себя не оправдала, не оправдает и сейчас. Но повторяется ровно та же ошибка, которая во многом и привела к тому состоянию дел, в котором они находятся сейчас.

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Какой видят Россию за рубежом?
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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