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Автор Александр Шторм

Россию расчеловечивают по методичкам Первой мировой

Политика

Методы ведения психологической войны появились ещё сто лет назад, но с успехом применяются и по сей день.

Россию расчеловечивают по методичкам Первой мировой

Все варианты достижения моральной победы над врагом были известны еще в прошлом столетии. Издавались и книги с советами, как максимально быстро расчеловечить противника. Все наработки безотказно действуют в 2022 году, только ускорился процесс передачи информации, сообщают эксперты URA.RU.

К примеру, украинские журналисты с весны 2022 года начали распространять методичку, в которой представлен алгоритм расследования "военных преступлений" российской армии.

Авторами инструкции являются сотрудники проекта "Глобальная сеть журналистов-расследователей" (зарегистрирована в 2014 году в США).

Метод достаточно примитивный — все материалы с Украины подаются только в двух ракурсах.

  1. Рисуется образ России как страны, разрушающей гражданскую инфраструктуру и блокирующую гуманитарную помощь мирным жителям.
  2. Согласно второму принципу, ставки делаются и на ту информацию, которая останется в "цифровой памяти", так как её подлинность проверять никто не будет.

Такие сообщения потом резко и быстро тиражируются в западной прессе, которая в объективности не заинтересована и полностью поддерживает Украину.

Так что те методы, которые прошли обкатку в Сирии, сегодня используются в конфликте России с Украиной.

Фейковые сообщения о якобы нанесённом авиацией РФ бомбовом ударе по роддому и драмтеатру в Мариуполе, разумеется, оказались полной дезой, выполненной по канонам, оттачиваемым ещё со времен Первой мировой войны.

По словам политтехнолога Александра Белоусова, происходящее сегодня полностью совпадает с тем, что творилось во время Первой мировой войны.

Вот как звучит тема России в западном и украинском медиапространстве:

"Враг свиреп, жесток и испорчен в своём ведении войны. Подручное средство для возбуждения ненависти, если враги сами не смогли вызвать ненависть у людей, — это использование в пропаганде различных злодеяний врага. Оно используется с неизменным успехом в каждом известном человеческом конфликте".

Пропагандисты накручивают на россиян образ врага, который обязан быть "очень сильным", поэтому из российской армии создаётся образ злодеев, которые совершают жестокие преступления.

Чтобы показать нереальные зверства врага, используются различные кейсы о кровавых расправах, которые вызывают неподдельные эмоции и не позволяют вести разумный диалог.

Ту же постановку в Буче уже сто раз сравнили с резнёй в Сребреннице. Хотя в последнем кейсе есть незакрытые вопросы относительно виновности сербов в убийстве боснийских мусульман и масштабов этой трагедии. Постановочных фотографий там было огромное количество.

Плюс украинцы прямо работают надо созданием россиянам имиджа необразованного дикаря, чтобы поддерживать чувства собственного интеллектуального превосходства над противником.

Для этого используются разнообразные фейки, типа вывоза стиральных машин с территории боевых действий, при том что стиральные машины именно на Украине считаются "символом достатка", а в РФ есть даже в сельских семьях.

Разумеется, классика военной пропаганды подразумевает и наличие ярких военных побед над расчеловеченным врагом.

Поэтому украинцы до сих пор везде говорят о своих проблемах, но при этом занижают собственные потери, ярко освещая немногочисленные военные успехи ВСУ, поскольку без военных побед нельзя поднять дух армии и народа.

А невнятные высказывания советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, который говорит, что уничтожение боевиков в Мариуполе будет победой Украины, уже ни одна сторона на веру не принимает.

Но общий фон далеко не в пользу России. И сложилась эта практика настолько давно, что пора бы уже даже Кремлю придумать что-либо в ответ. Поскольку хорошим он сейчас точно не будет, опровержения практически бесполезны.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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