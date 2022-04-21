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Автор Ольга Лебедева

Почему Запад не ополчился на Турцию за вторжение в Ирак - мнения востоковедов

Политика

Военная операция, которую в воскресенье начала Турция против курдов в Ираке, согласно объяснениям, данным Тайипом Эрдоганом, преследует те же самые цели, что и российская спецоперация на Украине.

Почему Запад не ополчился на Турцию за вторжение в Ирак - мнения востоковедов

Напомним, турецкий лидер заявил, что Анкара так "борется с терроризмом" и хочет "обезопасить свои границы, а не приобретать новые территории". И вообще, по словам Эрдогана, это вторжение было нужно для того, чтобы "способствовать укреплению их (курдов) территориальной целостности и политического единства, чтобы наши соседи (Ирак) могли жить в безопасности и мире". Ну и, конечно, турки двинули войска на РПК, потому что выбора другого не было: "если бы не напали мы, напали бы на нас".

Однако, реакции "мирового сообщества" на эти две операции в корне отличаются:

  • если Россию коллективный Запад обвинил во всех смертных грехах, то про Турцию госсекретарь США сказал, что она "действует в строгом соответствии с мировым порядком, основанном на правилах".

И вообще, в Вашингтоне "не видят ни одной причины вводить против турецкого правительства санкции, а также как-либо изолировать Турцию на международной арене".

Известный востоковед Геннадий Авдеев в разговоре с Pravda. Ru тоже отметил, что турецкая военная операция в Ираке отличается от российской спецоперации на Украине.

По словам историка, всё дело в том, что российская армия защищает русский народ, который неонацисты терроризировали в течение восьми лет, заставляя отказаться от национальной идентификации, запрещая разговаривать на русском языке. То есть, цель проста и понятна: восстановление справедливости на основе исторической правды.

"Курдская же проблема, — говорит Авдеев, — очень сложная в силу истории этого региона. Курды живут на своей земле, которую они заселили задолго до прихода турок, пытающихся насаждать свои порядки. Поэтому здесь явно видны попытки силой навязать курдам те правила владения территорией, которые оставляют их раздробленными".

Почему "цивилизованный мир" до сих пор молчит?

"Цивилизованный мир" не молчит. Сколько раз поднимался вопрос на уровне Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Но дело в том, что вот эта чересполосица этническая, которая установилась на Ближнем Востоке: и проблемы армян, и проблемы арабов, и арабо-израильский конфликт — проблема вечная и решить её "здесь и сейчас" не получится. Да, то, что делает Анкара — неправомерно. Но она же не первый раз туда вторгается. К тому же Восток, пусть и Ближний, — это не Европа", - говорит Геннадий Авдеев.

Двойные стандарты — в действии

По мнению другого востоковеда — Евгения Сатановского, причина молчания "коллективного Запада" "про турецкое вторжение" проста:

Турция — член НАТО, у неё вторая по численности в блоке армия. И эта страна нужна Америке, что автоматически означает, что объективности оценок и реакций ожидать не стоит.

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Куратор: Олег Артюков
Темы ирак россия турция
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