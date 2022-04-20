Флаг РФ предложено сменить на "имперку" или флаг СССР

Российские коммунисты выступили с предложением вернуть советский флаг, а ЛДПР — сделать флагом "имперку". В Госдуму поступили законопроекты и предложения об изменении государственного флага России.

Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается использовать Красное знамя Советского Союза вместо трёхцветного флага России.

Стоит добавить, что авторы инициативы сослались на опрос ВЦИОМ, согласно которому, 67% россиян сожалеют о распаде СССР.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Красный флаг СССР был "символом мира, добра и великих побед", это Знамя водрузили в мае 1945 года над поверженным фашистским Рейхстагом.

"Достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевание авторитета и огромного веса на международной арене состоялись также под Красным знаменем", — отметили коммунисты.

В пояснительной записке к проекту говорится, что возвращение к данной символике позволит устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства. А использование исторически значимого символа будет способствовать патриотическому воспитанию граждан.

К тому же авторы законопроекта отметили, что Красный флаг является историческим, а бело-сине-красный триколор якобы был символом русских коллаборационистов. По словам депутата Госдумы Анжелики Глазковой, КПРФ и ранее заявляла, что в России необходимо заменить нынешний триколор на флаг СССР.

Такие изменения обосновывались КПРФ тем фактом, что трёхцветный флаг якобы уже был дискредитирован, так как в годы Великой Отечественной войны являлся символом власовских предателей.

По этому поводу уже высказался член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба. Он отметил, что у СССР есть "свой флаг", поэтому разговоры об изменении российского триколора на Красный флаг бессмысленны.

КПРФ объяснила это тем, что необходимо укрепить принцип правопреемственности. Но Аршба заявил, что у него "есть свой флаг, на который я молюсь и крещусь. Вот и всё".

В ответ коммунистам ЛДПР предложила заменить российский триколор на… бело-жёлто-чёрный имперский флаг. "Красный флаг — символ Интернационала и раскола. Имперский флаг — символ единства и силы", — сообщалось в официальном заявлении фракции.

Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов пояснил, что такие инициативы попросту вредны, потому что ведут к расколу общества.

Он считает, что россияне уже прошли через разные болезненные восприятия флага: и одного, и другого. И в нашей стране Красное знамя прижилось как исторический символ, несмотря на возможное неприятие коммунизма.

"Красное Знамя Победы воспринимается большинством людей не как коммунистический атрибут, а как исторический стяг, — продолжил Милонов. — Он — тот самый символ, против которого наша "либеральная когорта" выступает до сих пор".

Примечательно, что с грядущего 1 сентября ученики российских школ каждый понедельник будут слушать гимн России — как это делают ученики школ, колледжей и университетов в США, а также некоторые учебные заведения Британии и федеральных земель ФРГ.

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