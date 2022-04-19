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Автор Антон Куликов

Симоньян: не надо пугаться слова "национализация", иначе за дело возьмётся народ

Политика

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала не пугаться слова "национализация".

Симоньян: не надо пугаться слова "национализация", иначе за дело возьмётся народ

"В московских гостиных пугаются слова "национализация". А не надо пугаться. Если вы сейчас не национализируете бизнес покинувших Россию иностранных компаний, это за вас сделает народ. В прошлый раз у народа неплохо получилось", — написала она в своём Telegram-канале.

Отметим, в последнее время развернулась дискуссия относительно того, как поступать с предприятиями иностранных компаний, которые прекратили работу в России. В том числе предлагается национализация подобных предприятий.

На прошлой неделе по этой теме высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, в отношении таких предприятий рассматриваются разные сценарии.

"Они (иностранные компании) должны будут определиться, станут ли продолжать работу в России или всё-таки уйдут. На данный счёт у нас есть свои сценарии, предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты — замена их российскими компаниями, акционерами", — сказала Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что многие компании свернули деятельность в России из-за давления и угроз со стороны США. "Мы это знаем, потому что встречались с рядом этих компаний, они открыто говорят — нас просто заставляют, мы не хотим", — сказала Валентина Матвиенко.

А вот лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что необходимо национализировать предприятия стратегических отраслей. По его мнению, следует по максимуму концентрировать ресурсы.

"Мы настаиваем на немедленном принятии закона о национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей. Без концентрации в руках государства этих ресурсов выйти из кризиса невозможно", — заявил Зюганов.

Лидер КПРФ считает, что национализация поможет справиться с давлением от санкций, введённых западными странами против России. В пример лидер коммунистов привёл времена СССР, когда ограничительные меры были более жёсткими, "невиданными сегодня" для президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

Геннадий Андреевич, как нетрудно заметить, ведёт речь не о национализации предприятий иностранных компаний, которые покинули Россию. Едва ли, конечно, можно всерьёз говорить о том, что эта инициатива лидера КПРФ будет поддержана.

Напомним, на прошлой неделе "Единой Россией" в Госдуму был внесён законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Речь идёт о компаниях, чья деятельность существенно влияла на стабильность экономики. Например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими.

Правда, как скоро будет принят подобный законопроект, пока сказать трудно. Очевидно, что дискуссии на этот счёт продолжатся.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин михаил мишустин геннадий зюганов маргарита симоньян валентина матвиенко
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