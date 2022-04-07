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Автор Ольга Лебедева

Назначено голосование по изгнанию России из Совета ООН по правам человека

Политика

Сегодня, 7 апреля, состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На нём, по данным французских СМИ, будут голосовать за отстранение России от Совета по правам человека.

Назначено голосование по изгнанию России из Совета ООН по правам человека

Инициатива принадлежит США и поддерживается их союзниками. Они утверждают, что "больше невозможно иметь Россию в качестве члена этого органа ООН". Повод — огульные и непроверенные обвинения Москвы Киевом в военных преступлениях.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Румынию в понедельник назвала участие России в совете по правам человека "фарсом”. Аналогичные настроения выразили официальные лица из таких стран, как Великобритания и Канада.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник назвал предложение выгнать Россию "невероятным”.

С чего вдруг

Формальным поводом послужили фото и видеокадры из украинского города Буча, которые Киев назвал доказательством геноцида, совершенного российскими войсками в Украине.

Обвинение было поддержано западными странами, которые не стали ни проводить независимого расследования, ни дожидаться предъявления доказательств. Москва со своей стороны опровергла обвинения и заявила, что украинское правительство манипулирует общественным мнением с помощью постановочных сцен, единственная цель которых — оклеветать российских военных.

А судьи кто?

У США напряженный опыт взаимодействия с Советом ООН по правам человека. В 2018 году администрация Трампа даже вышла из него, сославшись на предполагаемую антиизраильскую предвзятость и назвав международный орган "защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политической предвзятости”.

Зейд Раад Аль-Хусейн, который в то время занимал пост Верховного комиссара ООН по правам человека, назвал шаг США "разочаровывающим, если не удивительным”.

Вашингтон вернулся в совет в октябре 2021 года.

Как исключают из Совета

Большинством в две трети голосов Ассамблея, состоящая из 193 членов, может отстранить государство от Совета ООН по правам человека за постоянные грубые и систематические нарушения прав человека.

Например, место Ливии было отобрано в марте 2011 года на фоне подавления массовых протестов. Страны НАТО тогда вмешались и уничтожили ливийскую армию, позволив антиправительственным силам свергнуть и казнить её лидера Муаммара Каддафи.

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