Назначено голосование по изгнанию России из Совета ООН по правам человека

Сегодня, 7 апреля, состоится заседание Генеральной Ассамблеи ООН. На нём, по данным французских СМИ, будут голосовать за отстранение России от Совета по правам человека.

Инициатива принадлежит США и поддерживается их союзниками. Они утверждают, что "больше невозможно иметь Россию в качестве члена этого органа ООН". Повод — огульные и непроверенные обвинения Москвы Киевом в военных преступлениях.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время визита в Румынию в понедельник назвала участие России в совете по правам человека "фарсом”. Аналогичные настроения выразили официальные лица из таких стран, как Великобритания и Канада.

Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН во вторник назвал предложение выгнать Россию "невероятным”.

С чего вдруг

Формальным поводом послужили фото и видеокадры из украинского города Буча, которые Киев назвал доказательством геноцида, совершенного российскими войсками в Украине.

Обвинение было поддержано западными странами, которые не стали ни проводить независимого расследования, ни дожидаться предъявления доказательств. Москва со своей стороны опровергла обвинения и заявила, что украинское правительство манипулирует общественным мнением с помощью постановочных сцен, единственная цель которых — оклеветать российских военных.

А судьи кто?

У США напряженный опыт взаимодействия с Советом ООН по правам человека. В 2018 году администрация Трампа даже вышла из него, сославшись на предполагаемую антиизраильскую предвзятость и назвав международный орган "защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политической предвзятости”.

Зейд Раад Аль-Хусейн, который в то время занимал пост Верховного комиссара ООН по правам человека, назвал шаг США "разочаровывающим, если не удивительным”.

Вашингтон вернулся в совет в октябре 2021 года.

Как исключают из Совета

Большинством в две трети голосов Ассамблея, состоящая из 193 членов, может отстранить государство от Совета ООН по правам человека за постоянные грубые и систематические нарушения прав человека.

Например, место Ливии было отобрано в марте 2011 года на фоне подавления массовых протестов. Страны НАТО тогда вмешались и уничтожили ливийскую армию, позволив антиправительственным силам свергнуть и казнить её лидера Муаммара Каддафи.

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