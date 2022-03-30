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Автор Антон Куликов

Не "пощадили" и жену Акунина: критикам Путина за рубежом закрыли все двери

Политика

Российские эмигранты жалуются на проблемы из-за санкций. Банки блокируют их счета только потому, что у них русские фамилии.

Не "пощадили" и жену Акунина: критикам Путина за рубежом закрыли все двери

В частности, с такой проблемой столкнулся Евгений Чичваркин, который давно уже проживает в Великобритании. Он рассказал агентству Reuters, что был заблокирован счёт в одном из швейцарских банков. В каком - Чичваркин не сказал. Но сказал, что счёт был открыт на его российский паспорт.

С проблемами столкнулись и жена писателя Георгия Чхартишвили (Бориса Акунина) Вероника Воронина. Она не смогла с первого раза отправить деньги на поддержку украинских беженцев. Воронину вызвали в отделение банка Barclays на личную встречу. У её мужа, что характерно, такой проблемы не возникло.

По словам юриста Боба Амстердама, банки отказывают русским клиентам в открытии и обслуживании счетов. По его словам, "они закрывают двери для русских по признаку национальности". 

И не только банки - по словам Боба Амстердама, отказывают русским клиентам и ведущие юридические фирмы Лондона.

"Вы читаете о людях, отменяющих концерты Чайковского, о людях, грабящих русские продовольственные магазины. Это Лондон 2022 года. Как мы дошли до такого так быстро?" - сказала супруга Евгения Чичваркина, предпринимательница Татьяна Фокина.

Стоит отметить, что в данном случае речь идёт о людях, которые давно уже позиционируют себя как оппозиция президенту России Владимиру Путину. Тот же Чичваркин известен своими резкими высказываниями в адрес Путина. 

Однако как выясняется, этого совершенно недостаточно, чтобы в нынешней ситуации избежать проблем. Клерки в британских банках и адвокаты в юридических компаниях совершенно не в курсе относительного того, что отказывают в обслуживании критику российского президента. 

Ранее на проблемы жаловались сооснователи "Альфа-банка" Михаил Фридман и Пётр Авен. Против них-то санкции были введены. Но и Фридман, и Авен искренне не понимают, за что. Столько лет потратили на то, чтобы стать своими, общались с политиками и бизнесменами, учреждали премии - но всё это оказалось полной фикцией и совершенно не помогло избежать санкций. При этом из Лондона уезжать ни тот, ни другой не хотят, хотя их буквально вынуждают это сделать британские власти.

А причину происходящего доходчиво объяснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По словам которого, русофобия сейчас - это мейнстрим. И никто не будет разбираться, за или против Путина тот или иной деятель. Достаточно фамилии.

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Куратор: Олег Артюков
Темы пётр авен борис акунин
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