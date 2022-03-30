Стратегия или позор в Стамбуле: почему молчит Путин?

Озвученные итоги третьего этапа российско-украинских переговоров в Стамбуле были восприняты в российском обществе исключительно негативно. Все ждут объяснений от президента.

Мединский захотел мира с бандеровским Киевом

Переговорщик от РФ Владимир Мединский изложил итоги переговоров с Киевом в Стамбуле 29 марта таким образом, что стало понятно, что Россия уже не требует ни денацификации, ни признания Крыма российским, ни независимости ЛДНР и даже не демилитаризации Украины.

Было объявлено о приостановке военных действий в пригородах Киева и около Чернигова, а сами переговоры названы конструктивными и "двумя огромными шагами к миру" .

Мединский заявил, что Россия не хочет подвергать Киев военному риску, потому что "там находятся люди, принимающие решения". Это "наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта, хотя бы на этих направлениях", — сказал Мединский.

Кадыров — более русский, чем Путин

Социальные сети в Рунете наполнились возмущением. Россияне указывали, что "пахнет первой кампанией на Кавказе, когда политики затыкали пушки своими бредовыми заявлениями и мешали войскам делать свою работу, заставляли нести потери и терять боевой дух".

Присутствие Романа Абрамовича на переговорах в Стамбуле сравнили с присутствием Бориса Березовского на подписании "Хасавюрта", что привело ко второй чеченской войне.

Люди указывали, что глава Чечни Рамзан Кадыров более русский, чем Путин. На фронте, те, кто сражается, были категоричны — не простим, если не дадут добить бандеровскую гадину на Украине. Посыпались обвинения в предательстве властями народа, в работе на олигархов. Граждане Украины на освобождённых территориях были почти в истерике - "нас отдадут на заклание нацистам".

Ситуация вечером 29 марта в информационном пространстве была исключительно морально тяжёлая, её не исправил даже" темник", спущенный для разъяснения — мол, Мединскому поручено быть "уступчивым" — это дипломатия, надо для "картинки", транслируемой на Запад.

Зачем заигрывания, если на всех фронтах Россия выигрывает?

Если отбросить в сторону эмоции и мысли о предательстве, то непонятно, зачем эта картинка нужна Владимиру Путину в условиях успеха на фронте. Тем более, что экономическое противостояние с Западом мы выигрываем:

рынок ОФЗ удержан, рынок акций удержан, продуктовый и топливный рынок удержаны;

приняты фундаментальные решения по запрету оттока капитала, который мешал развитию экономики;

отменено бюджетное правило — деньги пойдут в экономику, а не в "кубышку" ФНБ;

введено требование продажи валютной выручки экспортерами — рубль укрепился;

озвучено требование закупать газ за рубли, скоро так будут продавать зерно и так далее, это сделает рубль базовой мировой валютой;

озвучены программы поддержки и развития экономики;

международная поддержка растёт.

Непонимание усиливается на фоне разрешения отгрузить неон из Одессы, чтобы мировое производство чипов для Запада (не для нас) не остановилось. "Уступчивость" для создания "картинки" привела к снижению мировых котировок нефти на 5%, а ведь они теперь к нашим внутренним ценам не имеют отношения.

Киев и Запад в восторге от своей тактики затягивания военной операции РФ, это будет побуждать к новым санкциям, новым поставкам вооружений и будет много чего другого нового, очень для России неприятного.

Можно ли верить в то, что позор — это стратегия

Некоторые близкие к верхам Telegram-каналы утром в среду поспешили внести ясность.

Как пишет Информ Бюро-ЮФО, ссылаясь на источник, "заслуживающий доверия", переговоры с Киевом необходимо руководству страны, чтобы "формально соблюсти ряд международных правил, так как Россия — правовое государство".

То есть итоги переговоров и сами переговоры, это не позор, а часть стратегии.

"Да, все испытали шок. Но… смотрите, как будут развиваться события дальше. Эти переговорщики не обладают, вообще, какими-либо правами. Возможно ли было представить себе, чтобы Сталин подписывал какой то договор с Гитлером. Уровень одобрения военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины растёт с каждым днём и никакого отката назад не будет! Путин слышит народ. Для него это основное при принятии значимых для всех граждан решений", — сообщил инсайдер.

В эти речи можно было бы поверить, если бы не заявление министра обороны Сергея Шойгу, выданное одномоментно с заявлением Мединского.

В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине выполнены (?), а потому "теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели (?) — освобождении Донбасса". То есть это косвенное подтверждения отвода войск от Киева и отказа от настоящих главных задач, озвученных президентом неоднократно.

США не дадут Путину расслабиться

Но Запад и Украина напрочь убили этот настрой российской верхушки на сворачивание операции и сохранение бандеровщины, как явления, и они заставят идти Путина до полной победы над нацизмом.

Западные столицы заявили, что не верят в уступчивость Москвы, а Зеленский в очередном ночном спиче сказал о том, что никаких уступок не будет, что будут только "наши условия" и т.д.

Как пишет Telegram-канал "Легитимный", Кремль получил чёткие сигналы, что украинский кризис можно решить только так:

"Россия пойдёт на уступки, выполнит требования Запада и Украины, но давление и санкции никуда не уйдут, пока Россия полностью не капитулирует, признав себя побеждённой, а далее будет выплачивать репарации украинской власти, что, возможно, далее приведёт к расколу самой РФ".

Остаётся вдолбить в голову нашей элите, которая всё ещё надеется вернуть дружбу с Западом, что Россия любит только сильных правителей и, если и возможен народный бунт в России, то только по причине её слабости и предательстве национальных интересов.

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