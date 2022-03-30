Озвученные итоги третьего этапа российско-украинских переговоров в Стамбуле были восприняты в российском обществе исключительно негативно. Все ждут объяснений от президента.
Переговорщик от РФ Владимир Мединский изложил итоги переговоров с Киевом в Стамбуле 29 марта таким образом, что стало понятно, что Россия уже не требует ни денацификации, ни признания Крыма российским, ни независимости ЛДНР и даже не демилитаризации Украины.
Было объявлено о приостановке военных действий в пригородах Киева и около Чернигова, а сами переговоры названы конструктивными и "двумя огромными шагами к миру" .
Мединский заявил, что Россия не хочет подвергать Киев военному риску, потому что "там находятся люди, принимающие решения". Это "наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта, хотя бы на этих направлениях", — сказал Мединский.
Социальные сети в Рунете наполнились возмущением. Россияне указывали, что "пахнет первой кампанией на Кавказе, когда политики затыкали пушки своими бредовыми заявлениями и мешали войскам делать свою работу, заставляли нести потери и терять боевой дух".
Присутствие Романа Абрамовича на переговорах в Стамбуле сравнили с присутствием Бориса Березовского на подписании "Хасавюрта", что привело ко второй чеченской войне.
Люди указывали, что глава Чечни Рамзан Кадыров более русский, чем Путин. На фронте, те, кто сражается, были категоричны — не простим, если не дадут добить бандеровскую гадину на Украине. Посыпались обвинения в предательстве властями народа, в работе на олигархов. Граждане Украины на освобождённых территориях были почти в истерике - "нас отдадут на заклание нацистам".
Ситуация вечером 29 марта в информационном пространстве была исключительно морально тяжёлая, её не исправил даже" темник", спущенный для разъяснения — мол, Мединскому поручено быть "уступчивым" — это дипломатия, надо для "картинки", транслируемой на Запад.
Если отбросить в сторону эмоции и мысли о предательстве, то непонятно, зачем эта картинка нужна Владимиру Путину в условиях успеха на фронте. Тем более, что экономическое противостояние с Западом мы выигрываем:
Непонимание усиливается на фоне разрешения отгрузить неон из Одессы, чтобы мировое производство чипов для Запада (не для нас) не остановилось. "Уступчивость" для создания "картинки" привела к снижению мировых котировок нефти на 5%, а ведь они теперь к нашим внутренним ценам не имеют отношения.
Киев и Запад в восторге от своей тактики затягивания военной операции РФ, это будет побуждать к новым санкциям, новым поставкам вооружений и будет много чего другого нового, очень для России неприятного.
Некоторые близкие к верхам Telegram-каналы утром в среду поспешили внести ясность.
Как пишет Информ Бюро-ЮФО, ссылаясь на источник, "заслуживающий доверия", переговоры с Киевом необходимо руководству страны, чтобы "формально соблюсти ряд международных правил, так как Россия — правовое государство".
То есть итоги переговоров и сами переговоры, это не позор, а часть стратегии.
"Да, все испытали шок. Но… смотрите, как будут развиваться события дальше. Эти переговорщики не обладают, вообще, какими-либо правами. Возможно ли было представить себе, чтобы Сталин подписывал какой то договор с Гитлером. Уровень одобрения военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины растёт с каждым днём и никакого отката назад не будет! Путин слышит народ. Для него это основное при принятии значимых для всех граждан решений", — сообщил инсайдер.
В эти речи можно было бы поверить, если бы не заявление министра обороны Сергея Шойгу, выданное одномоментно с заявлением Мединского.
В ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине выполнены (?), а потому "теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели (?) — освобождении Донбасса". То есть это косвенное подтверждения отвода войск от Киева и отказа от настоящих главных задач, озвученных президентом неоднократно.
Но Запад и Украина напрочь убили этот настрой российской верхушки на сворачивание операции и сохранение бандеровщины, как явления, и они заставят идти Путина до полной победы над нацизмом.
Западные столицы заявили, что не верят в уступчивость Москвы, а Зеленский в очередном ночном спиче сказал о том, что никаких уступок не будет, что будут только "наши условия" и т.д.
Как пишет Telegram-канал "Легитимный", Кремль получил чёткие сигналы, что украинский кризис можно решить только так:
"Россия пойдёт на уступки, выполнит требования Запада и Украины, но давление и санкции никуда не уйдут, пока Россия полностью не капитулирует, признав себя побеждённой, а далее будет выплачивать репарации украинской власти, что, возможно, далее приведёт к расколу самой РФ".
Остаётся вдолбить в голову нашей элите, которая всё ещё надеется вернуть дружбу с Западом, что Россия любит только сильных правителей и, если и возможен народный бунт в России, то только по причине её слабости и предательстве национальных интересов.
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