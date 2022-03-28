Спецоперация на Украине помогла России остановить большую войну

О том, как складываются соседские отношения России и Европы, что отличает европейцев от жителей других регионов, а также о том, можно ли было избежать спецоперации России на Украине и в чём опасность альтернативных вариантов, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Запад — это меньшинство

— Валерий Михайлович, в связи со спецоперацией на Украине и последовавшими за этим санкциями Россия вышла из Совета Европы и многих других организаций. Это изоляция?

— Россия — государство-континент, её невозможно изолировать. Тогда как Запад — это абсолютное меньшинство человечества. От силы один миллиард из семи: 500 млн Европа, 300 млн США, плюс Канада, Австралия, Новая Зеландия и оккупированные Южная Корея и Япония.

Только высокомерие позволяет западным политикам говорить, что они мировое сообщество. Это самопровозглашённая верхушка человечества.

Мало того, на самом Западе носители античеловеческих ценностей, либерализма, глобализации — это тоже меньшинства. То есть внутри Запада большинство — это здоровые люди: миллионы немцев, которые борются за традиционные семьи, "жёлтые жилеты" во Франции. Мы столетиями находимся под влиянием западного высокомерия. Надо изолировать меньшинства внутри Запада — и тогда человечество вздохнёт спокойно.

Невозможно изолировать Россию с её союзниками:

Китаем,

Индией,

арабским миром,

Латинской Америкой,

Африкой.

Это шесть миллиардов из семи.

Во-вторых, все европейские институты, в которых мы участвовали, принимали нас туда, чтобы нас воспитывать, да ещё за наши деньги: "Мы вас научим, как быстро стать нами, но всё равно нами вы не станете, вы будете сидеть в предбаннике на откидном стуле. Заплатите за обучение, и мы вас научим, как расчеловечиться и разрушить свои традиционные ценности. Но нами вы не станете никогда, потому что вы дикари по умолчанию".

Европейские институты за наши деньги постоянно поучали нас: "Вы всё делаете не так, мы вас будем сейчас оценивать, вот вам правила, вы по ним будете жить. Ах, вы не хотите по этим правилам жить? Сейчас мы вас накажем".

Это чистый мазохизм с нашей стороны. Ладно, в 1990-е, когда мы находились в состоянии внешнего управления со стороны Запада, когда безумный пьяный Ельцин мычал и олигархи раздербанивали всё вокруг, нас насильно загоняли в этот крошечный Запад, как будто в посудную лавку запихивали огромного русского медведя. Но сейчас зачем нам это нужно?

Мы нуждаемся в постоянных упрёках, поучениях со стороны Запада? Нет. Мы вообще можем не обращать на них внимания.

— Конечно, Запад — это далеко не весь мир. Но всё-таки с соседями принято жить дружно.

— Запад нас разрушает своими ценностями. Наш экономический блок был воспитан на Западе. Глава Центробанка, министр финансов, учились по западным учебникам, напечатанным Соросом, курс о том, как разрушить собственную экономику в угоду Западу.

Запад высокомерно выкручивает руки всем, не считаясь с позициями других народов, культур, цивилизаций. Чистая диктатура западных ценностей.

Вы говорите, с соседями нужно жить дружно. Но Запад — это тот сосед, который называет себя нашим хозяином. Приходит к нам сосед и говорит: "Я твой хозяин. Будешь делать то, что я тебе скажу".

Мы же в Европу ходим каждые 100 лет, освобождая их от очередного диктатора. Они к нам каждые 100 лет идут не обмениваться культурными достижениями или кулинарными рецептами, а завоевывать нас. А мы каждые 100 лет возвращаем их обратно в Европу: "Сидите тихо здесь".

Они трясутся: "Хорошо, будем тихо сидеть". Через 100 лет опять идут. Ну сколько можно? Гитлеру присягнула вся Европа:

болгары, которых мы освобождали от осман,

румыны, православные,

поляки — наша бывшая провинция.

— Может быть, людям свойственна такая неблагодарность?

— Не людям, а европейцам. Европейские элиты - это чванливые существа, которых история ничему не учит. Например, хорошие люди немцы, близкие нам по духу, у них великая традиция, культура. Зачем они постоянно поддаются на уловки англосаксов и, подстрекаемые ими, опять идут на Россию? Испанцы, которых мы спасали от диктатора Франко, сейчас самые ярые русофобы в Европе. Они учебники истории открывали когда-нибудь? И мы должны сидеть в Совете Европы и слушать их назидания?

Спецоперация России на Украине: альтернативы нет

— Некоторые говорят по поводу спецоперации на Украине, что не надо было этого делать, что были другие варианты. Как вы считаете?

— Другой вариант был такой: мы не обращаем внимания на Украину, там достраивается натовская инфраструктура, приходит натовский контингент. Зеленский разрабатывает ядерное оружие (эти разработки доказаны). Украину принимают в НАТО, туда заезжают американские ракеты, и начинается большая война. Тогда уже не точечные удары "Искандерами" по военным объектам вокруг Киева и Львова, а обмен ядерными ударами между Россией и НАТО. Мы будем над Москвой сбивать натовские ракеты, будут гибнуть люди. Мы не можем этого допустить. И для чего? Только чтобы показать тем, кто выступает против нашей спецоперации, какие они идиоты, раз кричат о том, что мы зачем-то останавливаем милитаризацию Украину на ранней стадии?

Мы восемь лет уговаривали Украину мирно решить ситуацию. Мы уговаривали их хозяев в Вашингтоне и их кураторов в Европе. А они эти восемь лет готовились к большой войне с Россией, когда обмен ударами происходит между Москвой и европейскими городами, а не между Донецком и соседними территориями. Что бы тогда запела антивоенная шушера, которая сегодня скачет с плакатами в эфире Первого канала?

Россия действительно остановила большую войну. И чем дальше мы продвинемся в ходе спецоперации, тем меньше вероятность войны России и Запада.

Потому что чем шире между двумя цивилизациями буферная зона, тем меньше вероятность войны. А если бы Украина вошла в НАТО, это было бы непосредственное соприкосновение, которое всегда заканчивается войной.

Об этом не думают так называемые борцы за мир. Война шла восемь лет на Украине, происходил геноцид русских Донбасса. Они её не замечали, потому что на Западе им сказали не замечать. Наша интеллигенция мировоззренчески сформирована на западных ценностях и культурных кодах.

— Это наша вина. В школе запретили идеологию. Учителя стали поставщиками образовательных услуг. Учитель всегда не прав.

— Да, совершенно верно. Мы над мировоззрением не работали. Мы приняли оптом с Запада:

ценности,

жратву,

идеологию,

музыку,

кино,

образование,

одежду.

Мы находились 30 лет в культурной оккупации. За 30 лет на западных ценностях было воспитано целое поколение россиян. Они сетуют на то, что Запад недоволен нами. Они подключаются к этому искренне, они против своей страны, потому что для них она чужая мировоззренчески. Они здесь учатся, чтобы свалить на Запад.