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Автор Антон Куликов

"Эхо Москвы" вне игры. Но почему только сейчас?

Политика

Радиостанция "Эхо Москвы" прекратила своё существование. Произошло это после заседания совета директоров радиостанции 3 марта, на котором и было принято решение о ликвидации радиоканала и сайта.

"Эхо Москвы" вне игры. Но почему только сейчас?

Приостановил свою деятельность ещё один рупор либеральной оппозиции — телеканал "Дождь" (внесён минюстом в реестр СМИ-иноагентов). Такой оборот события приняли после того, как Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала и радиостанции. Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор, вскоре после этого сайты заблокировали, а радио "Эхо Москвы" отключили от эфира.

По официальной версии, причиной для подобных решений послужило распространение информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

Разумеется, руководство "Эха Москвы" и "Дождя" какие-либо нарушения отрицает. Там настаивают, что придерживаются объективности в освещении событий, происходящих на Украине.

Но о какой объективности может идти речь, когда эфир предоставляется депутатам Рады, украинским журналистам, деятелям типа Михаила Ходорковского? Да и другие "завсегдатаи" эфиров "Дождя" и "Эха Москвы" тоже известны своей "объективностью"…

Едва ли будет преувеличением сказать, что большая часть эфиров этих СМИ в последние несколько дней была наполнена антироссийской пропагандой, нападкам на российское руководство, на людей, которые поддержали Донбасс. Впрочем какие несколько дней? Несколько лет...

Стоит заметить, что претензии к работе "Эха Москвы" были и во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года ("Дождя" тогда не было). Да и вообще, всё, что касалось тех или иных действий России, эти СМИ неизменно критиковали. То есть никакого баланса, той самой объективности, в освещении событий не было

Но почему же в прошлые годы столь решительных действий по изгнанию из эфира не было? Судя по всему, запас терпения у властей оказался исчерпан. А он был весьма велик, памятуя о том, что находившаяся на финансировании "Газпрома" радиостанция не просто работала с фигой в кармане, а буквально размахивала ею. Да ещё и гордилась этим.

Но сейчас против нашей страны развязана беспрецедентная информационная война. Возможно, что "Эхо Москвы", "Дождь", ряд других СМИ, которые сейчас заблокированы, и остались бы доступны, если бы были примеры того, что на Западе хотя бы делают вид, что пытаются соблюсти объективность.

Но ведь этого нет. Российская точка зрения, российские аргументы о причинах происходящего блокированы напрочь. Следовательно, и России в данном случае нет необходимости следовать неким "правилам", о которых так любят рассуждать на Западе.

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