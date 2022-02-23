США объявили РФ "Первую мемную" войну и начисто ее проиграли

Противостояние Запада и России обретает несколько гротескный характер. Посольство США в Киеве обнародовало мем об истории Руси.

Твиттер по этому поводу тут же объявил «мемную войну» открытой. Особенно глупо этот ход выглядит на фоне возможности реального военного конфликта в Донбассе.

И ладно бы это было творчество ботов - так нет, отличились официальные представители державы, претендующей на мировое лидерство.

Итак, нынче история в картинках, с точки зрения американцев выглядит как противопоставления Москвы и Киева тысячелетней давности.

«Шитпост-дуэль» была открыта 22 февраля, когда американское посольство в Украине опубликовало твит с картинкой, на которой четырём храмам Киева, построенным в 996, 1011, 1070 и 1108 годах, противопоставили Москву в те же годы в виде непроходимой чащи (Москва была основана позже, в 1147 году).

Собственно, энтузиазм западных партнеров основан на недавней выступлении российского президента, который заявил, что Украина как государство в его современном понимании «целиком и полностью создано коммунистической Россией».

В своем материале «Об историческом единстве русских и украинцев» глава государства писал, что у Древней Руси «название "Украина" использовалось чаще в значении "окраина". Он также отметил, что при распаде СССР Россия потеряла множество территорий.

В ответ на это целое посольство США выступило в предельно идиотской манере сетевого юмора, намекнув, что Россия не может считать себя «создателем Украины», учитывая период Киевской Руси. Пользователи сети в немалом количестве юмора не оценили и посетовали, что США провоцируют конфликт в напряжённой политической ситуации.

"Достигая уровней кринжа, которые прежде казались невозможными, посольство США (которого уже нет) в Киеве (или даже во Львове) опустилось до оскорбительных националистичных мемов в поддержку Украины" - отметил Анатолий Карлин.

Сочли пост провокацией и другие сетевые завсегдатаи. Война - так война, решили многие, и перешли в наступление в комментариях, при этом больше всего досталось самим авторам поста.

С помощью других мемов начали иронизировать над выбранным способом политического диалога, а в оригинальный шаблон добавили и сами Соединённые Штаты, напомнив об их колониальной истории.

Соцсети, в ответ, например, заполонили картинки с аборигенами США и лесами на месте Вашингтона в те годы, когда в Москве уже были выстроены палаты и Кафедральный собор, подборки с эвакуацией (побегом) дипломатов США из Киева и Кабула, и т.д.

"Западный альянс пообещал поддержать Украину оружием для обороны, финансами и широким пакетом мемов", - пояснил Шоун Волкер.

Впрочем, случай этот не первый, и, судя по ажиотажу, не последний. Еще в 2020 году официальный аккаунт России выкладывал подборку фотографий Крыма времён СССР, приглашая «насладиться российским курортом и сегодня». Украина ответила фразой «токсичная бывшая» — пост разошёлся десятками тысяч ретвитов.

Спустя несколько месяцев в сети разразился скандал об авторском праве нации на борщ. "Два невероятных факта об этом твите: 1. Россияне наконец-то за что-то проголосовали. 2. Украинский борщ победил", - писали в аккаунте украинцы. Но тогда, как оказалось, было еще какое-то подобие диалога.

Чего нельзя сказать о настоящем моменте. Хотя аккаунт Украины стал «поставщиком» мемов о России и Путине: там неоднократно выкладывали ироничные картинки по популярным шаблонам, а иностранные пользователи подписывались специально ради шуток.

Во всяком случае, за пределы разумного в сети еще никто не вылетал и мемасики - не худший обмен колкостями. Если альтернативой является война, то пусть лучше картинки...хотя бы пока.

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