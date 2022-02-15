Владислав Сурков: Россия без войны оказалась в границах "похабного мира"

Бывший помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в издании "Актуальные комментарии" статью "Туманное будущее похабного мира", в которой он размышляет о геополитике, Брестском мире и будущих войнах.

Брестским миром называют договор, который был заключён в городе Брест 3 марта 1918 года представителями Советской России и Центральных держав (Германии и Австро-Венгрии). В результате договора Советская Россия вышла из Первой мировой войны.

Это соглашение, однако, было заключено ценой колоссальных уступок: территориальных, экономических и других. Противники большевиков называли Брестский мир "похабным". Среди левых политических организаций многие также критиковали заключение договора.

Как пишет Владислав Сурков, "в те далёкие времена, когда геополитика ещё надеялась стать наукой, она успела придать некоторым банальностям почти академический блеск, что позволяет до сих пор использовать их как для создания идеологических конструкций, так и для военно-стратегических гаданий".

К числу таких "банальностей" он относит мнение, что ландшафт определяет характер государств и что размер территории имеет значение, а контроль пространства — основа выживания.

"Теперь часто слышно, что это архаическое представление о политике. Что борьбу за земли, моря и небеса больше вести не стоит, потому что… непонятно, впрочем, почему. Скорее всего, потому что лень и страшно", — считает Сурков.

Рассуждая о заключённом в 1918 году договоре, Владислав Сурков заметил, что "мир получился прямо оскорбительный", поскольку Россия отказалась от огромных "прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины".

"Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времён. Похабнее некуда", — считает Сурков.

Он полагает, что нынешняя западная граница России почти буквально совпадает с той линией ограничения, на которую в 1918 году малодушно согласились большевики после предъявления германского ультиматума.

"Получается, Россия спустя много лет была вновь оттеснена обратно в границы "похабного мира". Не проиграв войны. Не заболев революцией. Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему", — пишет Владислав Сурков.

По его мнению, в будущем ожидается "много геополитики": "И что дальше? Точно — не тишина. Впереди много геополитики. Практической и прикладной. И даже, возможно, контактной. Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко… и немыслимо оставаться России в границах похабного мира".

"Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный", — подчеркнул Владислав Сурков.

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