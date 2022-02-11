В Москве станет меньше муниципальных депутатов

В десяти муниципальных округах Москвы уже сократили численность депутатов, согласно обновленному законопроекту об организации местного самоуправления. По новым условиям количество депутатов должно соответствовать численности избирателей, а в результате реформы столица потеряет более 200 местных депутатов.
Решения по сокращению числа муниципальных депутатов приняты в следующих районах:
В районах Бибирево Лианозово и Алтуфьевском также запланировано сокращение.
Реформа состава муниципальных советов к концу осенних выборов может качественно изменить систему местного самоуправления столицы, считает политолог Александр Асафов, автор энциклопедии муниципальных депутатов на портале asafov.ru.
"До реформы в Москве было 1735 мандатов в 146 районах, это довольно крупная цифра. Если учесть, что к муниципальным выборам около 40% местных депутатов могут пойти на переизбрание, а число вакантных мандатов сократится, это качественно изменит существующую систему. Мы же увидим настоящую борьбу за муниципальные кресла", — отметил он.
Депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфенов выступает против реформы, считая, что сокращение муниципальных советов усложнит для его партии возможность прохождения муниципального фильтра на предстоящих выборах Мэра Москвы в 2023 году.
"Сокращая число мандатов, власть капитала заранее старается затруднить условия для победы коммунистов. То, что мы наблюдаем сегодня — еще один шаг в сторону сворачивания местного самоуправления", — заявил Парфенов в личном телеграм-канале.
В той или иной мере позицию Парфенова разделяют и другие оппозиционеры, обеспокоенные возможной потерей мандатов в своих районах:
Коммунисты в первую очередь ссылаются на нехватку человеческих ресурсов в МСУ Москвы и низкие доходы муниципальных депутатов.
"Местное самоуправление в Москве — это муниципальные депутаты, работающие на неосвобожденной основе (без зарплаты) в интересах жителей своего района. Естественно, если один депутат "отвечает" за 10 домов и дворов, а не за 100, то эффективность выше. <…> На мой взгляд, депутатов должно быть 20-25 в каждом районе", — считает Селькова.
"Так как муниципальные депутаты в Москве получают вознаграждение (52 тысячи руб. в квартал — спасибо Собянину С. С.), то такой депутат-активист может уделять больше времени активистской деятельности, чем если бы он был просто активистом", — вторит Шувалов.
Глава Якиманки в конце января заявил, что местный совет депутатов выступает против нового федерального закона "Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти". Депутаты района обратились с предложением в Государственную Думу, Совет Федерации и Президенту РФ его не поддерживать.
"В Москве ввели зависимость от количества избирателей, причём теперь в некоторых районах один депутат будет представлять 14 166 избирателей. Насколько это эффективно, можно только догадаться. С моей точки зрения, это очередной шаг к превращению местного самоуправления в Москве в красивую витрину, без полномочий", — заявил Морев.
Примечательно, что именно этот совет изменил в своём районе норму представительства с 10 до 21 депутата, введя смешанную систему выборов два года назад.
Однопартиец Морева Кнопкина убеждена, что "сокращение количества депутатов в представительных органах местного самоуправления снижает доступность органов публичной власти для граждан".
Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесён в Госдуму 16 декабря 2021 года.
"Законопроект является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране. Он предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях её приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления", — пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Закон о местном самоуправлении был скорректирован Мосгордумой 29 декабря в части порядка формирования муниципальных советов.
Численность муниципальных советов до законопроекта определялась самостоятельно. Согласно обновленному закону, теперь число мандатов зависит от количества зарегистрированных в округе избирателей:
Как отметил Асафов, на данный момент 50 мандатов уже вакантны:
Муниципальные выборы осенью пройдут в 125 из 146 районов Москвы.
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