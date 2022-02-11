В Москве станет меньше муниципальных депутатов

В десяти муниципальных округах Москвы уже сократили численность депутатов, согласно обновленному законопроекту об организации местного самоуправления. По новым условиям количество депутатов должно соответствовать численности избирателей, а в результате реформы столица потеряет более 200 местных депутатов.

Решения по сокращению числа муниципальных депутатов приняты в следующих районах:

Свиблово,

Коптево,

Пресненский,

Тимирязевский,

Бирюлево Восточное,

Зябликово,

Таганский,

Орехово-Борисово Северное,

Северное Медведково

и Отрадное.

В районах Бибирево Лианозово и Алтуфьевском также запланировано сокращение.

Реформа состава муниципальных советов к концу осенних выборов может качественно изменить систему местного самоуправления столицы, считает политолог Александр Асафов, автор энциклопедии муниципальных депутатов на портале asafov.ru.

"До реформы в Москве было 1735 мандатов в 146 районах, это довольно крупная цифра. Если учесть, что к муниципальным выборам около 40% местных депутатов могут пойти на переизбрание, а число вакантных мандатов сократится, это качественно изменит существующую систему. Мы же увидим настоящую борьбу за муниципальные кресла", — отметил он.

Мнение оппозиции

Депутат Государственной Думы от КПРФ Денис Парфенов выступает против реформы, считая, что сокращение муниципальных советов усложнит для его партии возможность прохождения муниципального фильтра на предстоящих выборах Мэра Москвы в 2023 году.

"Сокращая число мандатов, власть капитала заранее старается затруднить условия для победы коммунистов. То, что мы наблюдаем сегодня — еще один шаг в сторону сворачивания местного самоуправления", — заявил Парфенов в личном телеграм-канале.

В той или иной мере позицию Парфенова разделяют и другие оппозиционеры, обеспокоенные возможной потерей мандатов в своих районах:

члены партии "Яблоко" муниципальный депутат Строгино Ирина Кнопкина и глава Якиманки Андрей Морев ,

и глава Якиманки , представляющие КПРФ Елена Селькова в Черемушках и Дмитрий Шувалов из Некрасовки.

Коммунисты в первую очередь ссылаются на нехватку человеческих ресурсов в МСУ Москвы и низкие доходы муниципальных депутатов.

"Местное самоуправление в Москве — это муниципальные депутаты, работающие на неосвобожденной основе (без зарплаты) в интересах жителей своего района. Естественно, если один депутат "отвечает" за 10 домов и дворов, а не за 100, то эффективность выше. <…> На мой взгляд, депутатов должно быть 20-25 в каждом районе", — считает Селькова. "Так как муниципальные депутаты в Москве получают вознаграждение (52 тысячи руб. в квартал — спасибо Собянину С. С.), то такой депутат-активист может уделять больше времени активистской деятельности, чем если бы он был просто активистом", — вторит Шувалов.

"Яблоко" раздора

Глава Якиманки в конце января заявил, что местный совет депутатов выступает против нового федерального закона "Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти". Депутаты района обратились с предложением в Государственную Думу, Совет Федерации и Президенту РФ его не поддерживать.

"В Москве ввели зависимость от количества избирателей, причём теперь в некоторых районах один депутат будет представлять 14 166 избирателей. Насколько это эффективно, можно только догадаться. С моей точки зрения, это очередной шаг к превращению местного самоуправления в Москве в красивую витрину, без полномочий", — заявил Морев.

Примечательно, что именно этот совет изменил в своём районе норму представительства с 10 до 21 депутата, введя смешанную систему выборов два года назад.

Однопартиец Морева Кнопкина убеждена, что "сокращение количества депутатов в представительных органах местного самоуправления снижает доступность органов публичной власти для граждан".

Детали реформы

Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесён в Госдуму 16 декабря 2021 года.

"Законопроект является следующим этапом в выстраивании единой системы публичной власти в стране. Он предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления в целях её приведения в соответствие с правовой природой местного самоуправления", — пояснил один из авторов законопроекта председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Закон о местном самоуправлении был скорректирован Мосгордумой 29 декабря в части порядка формирования муниципальных советов.

Численность муниципальных советов до законопроекта определялась самостоятельно. Согласно обновленному закону, теперь число мандатов зависит от количества зарегистрированных в округе избирателей:

если их менее 50 тысяч, в совете должно быть от 10 до 12 депутатов,

если 50-100 тысяч — от 10 до 15,

если 100-170 тысяч — от 12 до 20,

если более 170 тысяч — от 12 до 25.

Как отметил Асафов, на данный момент 50 мандатов уже вакантны:

часть депутатов лишены полномочий,

часть отказались от них,

есть и те, кто скончался при исполнении.

Муниципальные выборы осенью пройдут в 125 из 146 районов Москвы.